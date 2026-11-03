Rodačka z Prahy konvertovala k islámu a stala se sultánkou. O kontakt s rodnou zemí nestojí

Pražská rodačka Jana Jakoubková se provdala za vládce malajsijského státu Kelantan a přijala islámské jméno Núr Diana Petra Abdullah. Během manželství s o osmnáct let starším Muhammadem V. čelila skandálu s druhou ženou, kvůli které se sultán vzdal pozice krále. Ruskou modelku ovšem panovník následně zapudil a Češku před čtyřmi lety oficiálně povýšil na sultánku. O její minulosti se však nic neví.
Přijetí islámu a sňatek s vládcem
Osmatřicetiletá Jana Jakoubková pochází z Prahy a v roce 2010 konvertovala k islámu. Následně si změnila jméno na Núr Diana Petra Abdullah a na konci října téhož roku se provdala za sultána Muhammada V. z malajsijského státu Kelantan. Její manžel se pak v prosinci 2016 ujal úřadu jako patnáctý malajsijský král. Malajsie funguje jako federativní konstituční monarchie – devět dědičných monarchů se pravidelně po pěti letech střídá v čele země.
Sňatkem s panovníkem získala česká rodačka povolení používat čestnou předponu Če Puan, což v překladu znamená dáma, a oslovení Její milost. Evropanka po boku tradičního vládce dlouho unikala pozornosti médií. To se změnilo v době, kdy se její muž rozhodl využít islámské právo a přivést si druhou manželku.
Ruská miss a utajovaný sňatek
Z pozice malajsijského krále sultán nečekaně abdikoval na začátku roku 2019, tedy pouhé dva roky po nástupu na trůn. Důvodem byla vítězka soutěže krásy Miss Moskva z roku 2015 Oksana Vojevodinová. S tou se o osmnáct let starší vládce v roce 2018 oženil při muslimském obřadu v Malajsii a následně manželé uspořádali velkolepou svatbu v ruské metropoli. Ruská modelka se o existenci české manželky měla dozvědět až dva dny po svatbě, zatímco Jakoubková o nové ženě údajně nevěděla a ztropila kvůli ní velkou scénu.
Sultán nakonec po několika měsících mladou Rusku opustil. V roce 2019 se s ní nechal na dálku rozvést podle islámského práva šaría tím, že třikrát zopakoval slovo označující zapuzení. K rozvodu došlo krátce po narození syna Lea, u něhož měl panovník pochybnosti o otcovství. Oksana Vojevodinová se o konci manželství dozvěděla z médií a okamžitě se synem odletěla do Londýna, kde zůstala.
Povýšení na sultánku a odmítnutí Česka
Jana Jakoubková manželskou krizi po boku vládce přestála. Muhammad V. ji v srpnu 2022 oficiálně povýšil a nechal ji prohlásit sultánkou svazového státu Kelantan s titulem Její královská Výsost. Jako sultánka doprovází manžela při státních ceremoniích a veřejných akcích. Během reprezentace země s dominujícím islámem dodržuje přísná pravidla oblékání, její šaty musí vždy zakrývat kolena a rukávy sahají minimálně pod lokty.
Na veřejnosti se naposledy objevila loni na podzim u příležitosti oslav 56. narozenin svého manžela. Účastnila se slavnostní večeře i řady doprovodných ceremonií. Současně platí, že s domovskou zemí spojení neudržuje. Čeští diplomaté v Malajsii se s ní sice pokusili setkat, podle ministerstva zahraničních věcí však sama neměla o žádný kontakt s českou ambasádou zájem.
Nové orchideje a byznys v Protivíně
Ve funkci sultánky přijímá různé pocty a stala se patronkou mnoha charitativních organizací. Předloni v říjnu po ní britská Královská botanická společnost pojmenovala dva speciální druhy orchidejí. Panovnický pár je zatím bezdětný. Případné následnictví trůnu tak v Kelantanu momentálně připadá sultánovu bratrovi, který je ženatý se Švédkou.
Jméno Muhammada V. rezonovalo v Česku i kvůli obchodu. Malajsijský královský fond The Royal Invest Fund of Kelantan koupil v roce 2020 za sto milionů korun zámek v jihočeském Protivíně. Ohlášená rozsáhlá rekonstrukce se ovšem neuskutečnila.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (thestar.com.my, newsweek, zeny.iprima, idnes, cs.wikipedia).