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Rodačka z Prahy konvertovala k islámu a stala se sultánkou. O kontakt s rodnou zemí nestojí

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Dennívýzva
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Pražská rodačka Jana Jakoubková se provdala za vládce svazového státu Kelantan a získala titul sultánky. Podle úřadů odmítá kontakt s českou ambasádou.
Sultanah Nur Diana Petra na snímku z roku 2023

Sultanah Nur Diana Petra na snímku z roku 2023

Zdroj: FOTO:
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 03.11.2026 12:05

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