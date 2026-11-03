Brněnský Šilingrák zdobí podivná spirála. Železná socha značí nekonečno

Brněnský Šilingrák zdobí podivná spirála. Železná socha značí nekonečnoPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Brněnský Šilingrák zdobí podivná spirála. Železná socha značí nekonečnoZdroj: Michal Štastný, Brno-střed
Článek byl publikován 03.11.2026 12:00
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