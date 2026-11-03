Disney+ chystá listopadové premiéry seriálů Rivalové, Chirurgové a dalších. Divákům přinese i předčasné Vánoce

Streamovací služba Disney+ si na listopad připravila řadu seriálových novinek v čele s třetí řadou fantasy série Percy Jackson a Olympané. Diváci se dočkají také historického dramatu Hra o osud Vídně nebo pokračování právnického seriálu Všechno je fér. Bohatá nabídka v průběhu měsíce plynule přejde i do předvánoční atmosféry díky klasickým svátečním filmům.
Třetí řada Percyho Jacksona zachraňuje Olymp
Seriál Percy Jackson a Olympané vstupuje 20. listopadu do své třetí řady, která vychází z knihy Prokletí titánů od spisovatele Ricka Riordana. Streamovací platforma nabídne divákům dva nové díly týdně. Hlavní hrdina Percy se tentokrát vydává na nebezpečnou záchrannou misi poté, co jeho kamarádku Annabeth zajmou Kronovy síly. Během cesty musí osvobodit uvězněnou bohyni a zabránit blížícímu se pádu samotného Olympu. Na výpravě ho doprovází Grover i další společníci, se kterými čelí proroctví s hrozivými následky.
Intriky u vídeňského dvora a zrazená císařovna
Zcela novým původním seriálem je Hra o osud Vídně, jejíž všechny díly vyjdou najednou 18. listopadu. Příběh se odehrává v roce 1814, kdy Napoleon pobývá ve vyhnanství na Elbě a do Vídně se sjíždějí evropští vládci. Kulisou mocenských i milostných her je osudové setkání intrikánky Vilemíny Zaháňské s bonapartistou Amorem Łaskim. Zatímco úředník Seidl zfalšuje dopisy k odstranění soka, do diplomatické partie se zapojují ministr Talleyrand i panovníci vítězných mocností.
Hned zítra, 4. listopadu, odstartuje čtyřmi díly původní seriál Znovu vdaná císařovna. Příběh sleduje panovnici Navier, jejíž budování Východní říše naruší manžel. Do paláce si totiž přivede uprchlou otrokyni Raštu s cílem udělat z ní svou milenku. Císařovna se místo paniky rozhodne jednat a přijme zájem vládce Západního království prince Heinreyho. Další epizody bude platforma přidávat každou středu.
Návrat rivalů i právnických skandálů
Na 4. listopadu si Disney+ naplánovalo také premiéru tří epizod druhé řady seriálu Všechno je fér, ve kterém právničky z firmy Grant, Ronson & Greene řeší nová spojenectví i skandály ohrožující samotnou existenci celé společnosti.
Na televizní obrazovky se 11. listopadu vrátí i druhá polovina druhé řady dramatu Rivalové. Souboj Tonyho Baddinghama a Declana O’Hary o nadvládu nad Cotswoldsem vrcholí během vánočních oslav a večírků, na jejichž pozadí se hroutí dřívější spojenectví. Taggie O’Hara uvízne uprostřed bojů o mediální impérium a Rupert Campbell-Black se musí postavit své vlastní minulosti. Platforma ve stejný den uvede hned tři epizody a následně jednu týdně.
Dokumentární tvorba a předčasné Vánoce
Konec měsíce bude 26. listopadu patřit už třiadvacáté řadě oblíbených Chirurgů a o den dříve čtvrté sérii Důvodných pochybností. Z dokumentární tvorby National Geographic se 7. listopadu představí Vlci zblízka s Bertiem Gregorym a 14. listopadu Výprava za záchranou moří. Program doplní 12. listopadu původní série Tajné životy mormonských žen: Orange County, 16. listopadu Blue luxusní restaurace a 19. listopadu dokument Pursuit: F1 Academy.
Některé filmové tituly nabídla platforma divákům už první listopadový den. Konkrétně zařadila komedie Fotr je lotr a Jeho fotr, to je lotr!, animák Happy Feet nebo horory Tiché místo a matka!. Stejné datum zahájilo na Disney+ také předvánoční sezónu uvedením Grinche, Vánočního skřítka, filmu Santa má bráchu, Čtverých Vánoc a Černých Vánoc. V polovině měsíce, konkrétně 15. listopadu, je doplní Polární express a následně 27. listopadu snímek Mickey: Sám doma, o den později Dasher a 30. listopadu Griffinovi: Petr Claus.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (Disney+).