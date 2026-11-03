Vémola míří na Oktagon 100 do O2 areny. Soupeřem má být submisní mašina z KSW, která pokořila i Chalidova

Karlos Vémola mohl pro návrat do pražské O2 areny vyslovit spoustu jmen. Vybral si Tomasze Narkuna, Poláka, který v říjnu uškrtil Daniela Škvora v prvním kole a v životopise má dvě výhry nad Mamedem Chalidovem. Z hlediska show nejlepší možná volba. Z hlediska rizika ta nejhorší. Jenže mezi tím, co bojovník vysloví, a tím, co organizace vypíše, bývá pořádný kus cesty. Redakce MMAmag proto otevřela oficiální stránku turnaje a porovnala ji s tím, co se o zápasu mluví.
Datum i aréna sedí, jedno jméno na kartě ale chybí
OKTAGON 100 se koná 29. prosince 2026 v pražské O2 areně. Česká organizace OKTAGON MMA ho prezentuje jako oslavu stovky turnajů a desetileté éry. V textové části oficiální stránky turnaje i na stránce O2 areny ze 7. října 2026 je přitom popsán jediný zápas: Krzysztof Jotko proti Machmudu Muradovovi o nespornou vládu ve střední váze. Vémola s Narkunem tam k 3. listopadu 2026 nefigurují a žádný titul pro ně oznámený nebyl.
Karlos Vémola, 41letý český bojovník v polotěžké váze, do 93 kg, s bilancí 39-9-0, je podle žebříčku OKTAGONu aktualizovaného 23. října 2026 dvojkou divize. Tomasz Narkun, 36letý polský bojovník stejné kategorie s bilancí 22-7-0 a dlouholetý šampion KSW, největší polské MMA organizace, je trojkou. Pásem polotěžké váhy vládne Muradov.
Možný duel zatím stojí na jednom vystoupení. Podle přepisu, který 2. listopadu 2026 zveřejnil MMA Fanatik, Vémola v rozhovoru pro OKTAGON jméno Poláka vyslovil sám. Server MMA Shorties den nato citoval i ostřejší pasáž: „Chci Narkuna! Pokud má koule, tak mu řekněte, ať podepíše kontrakt.“ To je výzva, ne smlouva.
Důvod, proč by tenhle zápas pro Vémolu mohl skončit nejhůř ze všech nabídek, se dá vyčíst z jediného řádku Narkunovy statistiky.
Dvě výhry nad Chalidovem a čísla, která Vémolovi radost neudělají
Redakce MMAmag prošla Narkunův zápis na Sherdogu řádek po řádku. Z 22 výher jich 16 získal submisí, pět knockoutem nebo technickým knockoutem a jednu rozhodnutím rozhodčích. Ze sedmi porážek nepřišla ani jedna submisí. Podíl submisí na jeho výhrách je zhruba 73 procent.
Titul KSW v polotěžké váze získal v roce 2015 proti Goranu Reljićovi, v roce 2018 dvakrát zdolal Mameda Chalidova a Ivan Erslan byl podle KSW teprve pátým vyzyvatelem jeho pásu. Naposledy nastoupil 17. října 2026 proti Danielu Škvorovi a zápas ukončil škrcením zezadu ve 2:29 prvního kola. Do 29. prosince 2026 mu tak zbývá 73 dní pauzy.
A právě tady je háček. Profil OKTAGONu popisuje jako Vémolovu nejsilnější stránku boj na zemi. Terminátor by tedy mířil přesně do místnosti, kterou si Narkun zařídil. Formu má Čech dobrou: 26. září 2026 ve Frankfurtu zastavil Frédérica Vosgröneho technickým knockoutem ve 2. kole v čase 4:50.
Proč do takového zápasu Vémola tlačí, a ještě co nejdřív, vysvětluje spíš kalkulačka než žebříček.
Deset milionů, které podle svých slov nechal ležet
U peněz je pevná jediná položka. Podle článku MMAmag z 21. července 2026, který odkazoval na Vémolův vlastní podcast, bojovník tvrdil, že odmítl nabídku 10 000 000 Kč od organizace G MMA za zápas s Jaroslavem Kotlárem. Jde o jeho vyjádření, ne o zveřejněnou smlouvu.
Kolik by dostal za případný duel s Narkunem, nikdo nezveřejnil. Odhadovat se to nebude. Jisté je jen to, že výroční turnaj v O2 areně je nejviditelnější večer, jaký OKTAGON v závěru roku nabízí, a místo na takové kartě se nerozdává dvakrát.
Nejhorší možná volba pro muže, který má co ztratit
ANALÝZA Proč by vůbec dvojka a trojka divize šly proti sobě bez pásu v sázce? Ze žebříčku, který OKTAGON zveřejnil 23. října 2026, redakce MMAmag vyčetla odpověď: šampion polotěžké váhy Muradov na stém turnaji řeší střední divizi s Jotkem, a polotěžká linie tak zůstala bez hlavního tématu.
Pro Vémolu je to sázka s nerovnoměrným rizikem. Výhra nad mužem, který léta vládl největší polské organizaci, by ho ve 41 letech držela na špici divize. Prohra submisí doma vypadá jinak než prohra po bitvě, a Narkun je přesně ten typ, který ji umí vyrobit. Argument, že jde o bezpečnou show k výročí, neobstojí: muž s nulou v kolonce porážek submisí se sám na zádech nevzdává.
Zůstává zjištění, ne dojem. Zápas, který by Vémolovi dal nejvíc, je zároveň ten, který hraje nejvíc proti jeho vlastní nejsilnější stránce. A dokud ho organizace nevypíše, zůstává Terminátorovým přáním, ne podpisem na kartě. Datum platí, soupeř zatím ne.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek