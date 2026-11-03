Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Vémola míří na Oktagon 100 do O2 areny. Soupeřem má být submisní mašina z KSW, která pokořila i Chalidova

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Šestnáct z 22 výher získal submisí a sám jí nikdy nepadl. Právě Tomasze Narkuna chce Karlos Vémola na závěr roku v pražské O2 areně. Ví o tom ale OKTAGON MMA?
Vémola míří na Oktagon 100 do O2 areny. Soupeřem má být submisní mašina z KSW, která pokořila i Chalidova

Vémola míří na Oktagon 100 do O2 areny. Soupeřem má být submisní mašina z KSW, která pokořila i Chalidova

Zdroj: Oktagon
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 03.11.2026 12:10

Reklama
Další články z MMAMAG.cz
Hokit si dva týdny před zápasem o titul UFC stříká pepřák do očí. Chce být připravený na Ganeovy nelegální údery
Hokit si dva týdny před zápasem o titul UFC stříká pepřák do očí. Chce být připravený na Ganeovy nelegální údery
Cormier schytává kritiku ze všech stran. Till ho nazval bramborou a popsal, co mu na jeho komentování vadí
Cormier schytává kritiku ze všech stran. Till ho nazval bramborou a popsal, co mu na jeho komentování vadí

„Jeho kecy mám prokouknuté,“ řekl Darren Till o bývalém šampionovi UFC Danielu Cormierovi. Do očí by mu to...

Lobov obvinil McGregora, že se chce vrátit do UFC jen kvůli financování svých zlozvyků. Pak popsal, co mu McGregor provedl
Lobov obvinil McGregora, že se chce vrátit do UFC jen kvůli financování svých zlozvyků. Pak popsal, co mu McGregor provedl

V SBG ho prý roky nikdo neviděl, zato výzva dorazila ve čtyři ráno. Artem Lobov tvrdí, že u McGregorova...

Covington míří do Říma na grapplingový souboj s Rosasem Jr. Zápas má neobvyklá pravidla a vysílá se na YouTube
Covington míří do Říma na grapplingový souboj s Rosasem Jr. Zápas má neobvyklá pravidla a vysílá se na YouTube

Deset minut, žádné údery a jediná cesta k výhře. Ve zbytku programu se přitom bude boxovat holými pěstmi. A...

Vémola rozebral Kinclovo odmítnutí zápasu a naznačil, že měl z Humburgera obavy. Promotér měl zasáhnout, dodal
Vémola rozebral Kinclovo odmítnutí zápasu a naznačil, že měl z Humburgera obavy. Promotér měl zasáhnout, dodal

Šest set gramů stačilo, aby padl hlavní zápas večera. Po třech týdnech se ozval Karlos Vémola s historkou o...

Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

Všechny články tohoto autora →
MMAMAG.cz
Další články z kategorie Bojové sporty
Zobrazit více
SportBojové sporty
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.