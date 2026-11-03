První klapka padla na hřbitově. Milan Šteindler po 20 letech natáčí nový film

První klapka padla na hřbitově. Milan Šteindler po 20 letech natáčí nový filmPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Milan ŠteindlerZdroj: herminapress
Článek byl publikován 03.11.2026 12:22
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