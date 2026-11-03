GTA 6 dovolí hráčům pokazit vztah Jasona a Lucie. Rockstar odhalil, jak bude fungovat láska

Foto: magnific
Grand Theft Auto 6 přinese do slavné série neobvyklou novinku. Vedle krádeží aut, bankovních loupeží a útěků před policií budou hráči ovlivňovat také milostný život hlavních hrdinů. Vztah Jasona Duvala a Lucie Caminos totiž nebude pevně nalinkovaný a jeho vývoj bude záviset na chování samotného hráče. Rockstar navíc potvrdil, že romantika není povinná, přestože oba protagonisté zůstávají ústředními postavami společného příběhu.
Dvojice připomínající novodobé Bonnie a Clydea představuje výraznou změnu oproti GTA 5, kde hráči přepínali mezi Michaelem, Franklinem a Trevorem. Tentokrát se příběh soustředí na dva lidi, které nespojuje pouze zločin, ale také společná minulost, city a představa možného života mimo podsvětí.
Jak vysvětlil Rob Nelson z Rockstar North, Jason a Lucia na začátku příběhu chtějí dát svému vztahu další šanci. Zda se jim podaří znovu sblížit, ovšem nebude záležet pouze na předem připravených scénách.
GTA
Foto: Magnific
O lásku se budete muset starat. Pomohou schůzky i společné loupeže
Podle informací zveřejněných magazínem Edge využívá
GTA 6 čtyřstupňovou škálu, která sleduje vzájemnou blízkost hlavních hrdinů. Jejich vztah se bude rozvíjet především prostřednictvím společně stráveného času.
Jason a Lucia tak mohou vyrazit na procházku po pláži, projet se na kole, navštívit posilovnu nebo společně cestovat po státě Leonida. Hra ale počítá také s méně romantickými aktivitami. Jejich pouto mohou posilovat společné kriminální akce, včetně bankovních loupeží.
Zajímavou roli sehrají i zdánlivé maličkosti. Postavy spolu mohou komunikovat prostřednictvím telefonu, posílat si zprávy nebo si přát dobrou noc. Ignorování podobných projevů náklonnosti se přitom může negativně projevit na kvalitě jejich vztahu.
Rockstar nechce, aby romantika fungovala jen jako dekorace mezi jednotlivými misemi. Hráč má mít možnost skutečně ovlivňovat, jak blízko si Jason a Lucia budou. Společné aktivity se tak stanou součástí jejich každodenního života, nikoliv jen předem připravených filmových sekvencí.
Zároveň ale nepůjde o povinnou seznamovací simulaci. Pokud se hráč rozhodne romantickou stránku ignorovat a soustředit se výhradně na zločineckou kariéru, hra mu to umožní. Podle Nelsona nebude zanedbávání romantiky znamenat automatickou herní penalizaci. Může však ovlivnit podobu společného příběhu.
Mohou se Jason a Lucia rozejít, vzít se nebo spolu prožít intimní chvíle?
Právě otázka možného rozchodu patří mezi nejzajímavější části celého systému. Rockstar potvrdil, že vztah hlavních hrdinů může ztrácet na intenzitě a hráči nemusí jejich romantickou blízkost udržovat. To ovšem neznamená, že se budou moci oba protagonisté definitivně rozejít a pokračovat každý vlastním směrem.
Jason a Lucia zůstanou spojeni společným zločineckým příběhem. Jejich spolupráce proto neskončí ani v případě, že romantická stránka vztahu ochladne. Zda hra nabídne výslovně označený rozchod jako samostatný herní stav, zatím není jednoznačně potvrzené.
Ještě větší tajemství panuje kolem případné svatby. Nelson dostal otázku, zda se Jason a Lucia mohou během GTA 6 vzít, možnost však odmítl potvrdit i vyvrátit. Manželství tedy zůstává otevřenou otázkou, nikoliv oznámenou herní funkcí.
Samostatnou kapitolou je intimita. Dosavadní propagační materiály ukazují Jasona a Luciu také v osobních a intimních situacích. Rockstar však dosud přesně nevysvětlil, nakolik budou podobné okamžiky interaktivní a zda je hráči budou moci sami vyvolat prostřednictvím vztahového systému.
Důležité je rovněž propojení vztahu s dalšími herními mechanismy. GTA 6 totiž nabídne samostatný systém Criminal Profile, který má sledovat chování hráče při páchání zločinů. Ten bude fungovat nezávisle na romantické stránce příběhu, přičemž oba systémy mohou ovlivňovat jeho další vývoj.
Inspiraci pro tento přístup Rockstar čerpal také z Red Dead Redemption 2, kde se morální rozhodování Arthura Morgana promítalo do vyznění příběhu. GTA 6 chce podobnou myšlenku posunout dál tím, že hráči nebudou rozhodovat pouze o způsobu páchání zločinů, ale také o osobním životě obou protagonistů.
Zůstává přitom zásadní otázka, jak výrazně se jednotlivé podoby vztahu skutečně projeví v závěru hry. Rockstar konkrétní varianty zakončení zatím neodhalil. Jisté je, že
Jason a Lucia nebudou jen dvě postavy, mezi kterými hráč přepíná. Jejich vzájemný vztah se stane jednou z důležitých součástí hratelnosti i vyprávění.
Grand Theft Auto 6 má vyjít 19. listopadu 2026 na PlayStation 5 a Xbox Series X|S.
Zdroj:
https://www.gamesradar.com/edge/gtavi-cover
https://www.techradar.com/gaming/rockstar-says-if-you-want-gta-6s-romance-between-jason-and-lucia-to-flourish-you-have-to-nurture-it-but-its-completely-optional-its-not-something-that-we-want-to-foist-upon-players