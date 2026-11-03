Nůž broušený ve špatném úhlu je po týdnu tupější než předtím. Správný sklon a kus smirkového papíru změní všechno

Neděle odpoledne, na stole sklo z rámečku, na něm mokrý smirkový papír a kuchyňský nůž, který už měsíce spíš mačká rajčata, než aby je krájel. Po půlhodině tahů projede list papíru jako nic. O týden později ale klouže po slupce hůř než předtím. Za tímhle zklamáním obvykle stojí dvě drobnosti, které se při domácím broušení snadno přehlédnou: úhel, který se během tahu nenápadně mění, a tenký drátěný otřep, jenž na ostří vydrží jen pár dní. Drahý brousek přitom k úspěchu potřeba není. Rozhoduje, jestli se obě strany čepele sbíhají do čistého vrcholu a jestli na něm po práci nezůstane falešná ostrost.
Špatný úhel broušení: proč nůž tupne rychleji, než byste čekali
Ostří kuchyňského nože tvoří dvě úzké plošky, takzvané fazety, které se setkávají v jediné linii. Sklon těchto plošek určuje, jak se bude nůž chovat. Výrobci i brusiči se u běžných kuchyňských nožů shodují na rozmezí zhruba 15 až 20 stupňů na jednu stranu. Americká značka Work Sharp uvádí 17 až 20 stupňů, Victorinox pracuje při srovnávání ostří s 20 stupni a ZWILLING doporučuje na kameni 10 až 20 stupňů podle typu čepele.
Údaj platí vždy pro jednu stranu. Dvacet stupňů na stranu tedy dává dohromady přibližně čtyřicet stupňů celkového úhlu ostří. Právě tuhle záměnu označuje Work Sharp za častý zdroj chyb.
Co se stane, když sklon ujede? Příliš strmé držení nechá za hranou zbytečně mnoho kovu. Nůž sice nějakou hranu má, do potravin se však zakusuje neochotně. Opačný extrém vytvoří tenoučký vrchol, který skvěle řeže první den a potom se ohýbá nebo vylamuje. Nejzrádnější bývá úhel kolísavý. Každý tah obrousí trochu jinou část fazety, jednou její rameno, podruhé samotnou špičku, a místo ostré linie vznikne zaoblený hřbítek. Nůž s ním chvíli řeže, jenže o pár dní později přichází rozčarování.
U levnějších nerezových nožů z běžných obchodů se podle nás vyplatí držet se spíš horní hranice, kolem 18 až 20 stupňů. Měkčí ocel tenký vrchol neudrží a stabilnější geometrie jí prospěje víc.
Drátěný otřep: ostrost, která vydrží jen pár řezů
Při broušení se kov z jedné strany čepele vytlačuje přes vrchol na stranu opačnou. Vzniká tak otřep, mikroskopický drátek oceli visící na hraně. Jeho objevení je dobrá zpráva, protože potvrzuje, že se obě fazety skutečně setkaly. Potíž nastává, když na noži zůstane.
Švédský výrobce brusek Tormek to popisuje bez obalu: neodstraněný otřep se při používání odlomí a zanechá potrhanou, tupou hranu. Čerstvě nabroušený nůž díky němu první dny působí ostře, drátek se však při krájení ohne, zlomí a pod ním se objeví ostří horší, než jaké bylo před začátkem práce. Odtud pochází známý paradox nože, který je po týdnu tupější než před broušením.
Zákeřnost otřepu spočívá v tom, že bývá sotva hmatatelný. Web Science of Sharp, který ostří zkoumá pod elektronovým mikroskopem, ukazuje, že drátek se při nešikovném postupu jen překlápí ze strany na stranu, místo aby zmizel. Začátečník tak snadno uvěří, že má hotovo.
Zbavit se ho pomáhá několik zásad:
přejít na jemnější zrnitost a výrazně ubrat tlak, střídat strany po jednom až dvou tazích, aby se drátek postupně oslaboval, poslední tahy vést velmi lehce, téměř jen vahou nože, kontrolovat hranu proti světlu, protože odlesk na vrcholu prozrazuje zbylý otřep nebo zaoblení. Jaký smirkový papír na nůž koupit a kolik za něj dáte
Obyčejný žlutý nebo hnědý papír na dřevo se na oceli
rychle zanese a ztratí účinnost. Vhodnější je voděodolný brusný papír na mokré broušení, nejlépe s karbidem křemíku. Britský specializovaný obchod Stone and Strop uvádí, že na stejné zrnitosti dá takový papír hranu srovnatelnou s kamenem, jen se rychleji opotřebuje.
V českých železářstvích a e-shopech ho najdete pod názvem „brusný papír pod vodu“, typicky v arších 230 × 280 mm. Podle aktuální nabídky e-shopu AROK vypadá orientační nákup takto:
Zrnitost Úloha při broušení nože Cena za arch (s DPH) P400 obnova tupého ostří, vytvoření nové fazety 19 Kč P600 první mezikrok, uhlazení rýh 19 Kč P800 druhý mezikrok 29 Kč P1000 zjemnění hrany 29 Kč P1500 a P2000 dokončení, odstranění otřepu 29 Kč
Profesionální řada v českém katalogu Norton pro rok 2026 začíná u archů P400 až P1200 na zhruba 17 Kč bez DPH. Kompletní sada od hrubého po jemné zrnění tak vyjde zhruba na 120 až 150 Kč, tedy zlomek ceny slušného vodního kamene.
Stejně důležitý jako papír je podklad. Volný arch na stole nebo na měkké podložce se pod tlakem prohýbá a zakulacuje fazetu. Papír proto přilepte nebo napněte na něco tvrdého a dokonale rovného, třeba na sklo z rámečku, hladkou dlaždici nebo kamennou desku.
Postup broušení smirkovým papírem krok za krokem
Ještě před prvním tahem stojí za to zjistit, s jakým úhlem nůž vyšel z výroby. Pomůže fixový test. Fazetu přetřete permanentním fixem a udělejte pár lehkých tahů. Pokud barva mizí jen u horního okraje fazety, držíte nůž příliš naplocho. Když se stírá jen přímo na hraně, je sklon moc strmý. Mizí-li rovnoměrně po celé ploše až k vrcholu, trefili jste původní geometrii.
Odhadnout úhel bez měřidla lze jednoduchou úvahou: pravý úhel mezi čepelí a podložkou rozpulte na 45 stupňů, ten znovu zhruba napůl na 22,5 stupně a pak nůž ještě kousek skloňte. Výsledek se dostane do potřebného pásma.
Samotná práce pak probíhá takto:
Navlhčete papír a začněte na P400, pokud je nůž opravdu tupý. Méně zanedbané ostří snese start na P600. Táhněte od ostří pryč, tedy hřbetem napřed. Opačný směr by papír prořízl. Zamkněte zápěstí. Pohyb vychází z předloktí a ramene, ruka sama úhel nemění. U zakřivení ke špičce lehce zvedejte rukojeť, aby se sklon vůči dotykové části ostří udržel. Brouste jednu stranu, dokud se na druhé neobjeví souvislý otřep po celé délce od paty po špičku. ZWILLING zmiňuje, že se může ukázat asi po pěti tazích, zanedbaný nůž ale potřebuje mnohem víc. Počet tahů proto berte jako orientaci, vodítkem je otřep. Otočte nůž a totéž zopakujte na druhé straně. Přecházejte na jemnější zrnitost postupně. Na každém dalším papíru stačí podle Stone and Strop obvykle 10 až 20 tahů na stranu, aby zmizely rýhy po předchozím zrnění. Další ubírání kovu už nic nepřinese. Dokončete na P1500 až P2000 lehkými střídavými tahy, které otřep odstraní.
Přeskočit z P400 rovnou na P2000 je lákavé, hluboké rýhy však jemný papír nepřepíše a hrana zůstane roztřepená.
Test papírem, péče a kdy zavolat brusiče
Ostrost ověříte bezpečně listem kancelářského papíru. Victorinox ve svém návodu k broušení kuchyňských nožů uvádí jednoduché měřítko: ostrý nůž projede hladce, tupý papír trhá nebo se zadrhává. Vyzkoušejte patu, střed i špičku zvlášť, protože často bývá nabroušená jen část čepele. Druhým praktickým testem je rajče, po jehož slupce by nůž neměl sklouznout. Prstem po hraně raději nejezděte.
Smirkový papír je nástroj pro občasnou obnovu. Skutečné broušení, které odebírá kov, doporučuje Victorinox jednou až dvakrát ročně podle intenzity vaření. Mezitím stačí ostří srovnávat ocílkou nebo keramickou tyčí, klidně před každým vařením. Ocílka ovšem hranu jen narovnává a nový vrchol nevytvoří, takže opravdu ztupený nůž nezachrání. Životnost ostří prodlouží i dřevěné či plastové prkénko, mytí v ruce a uložení mimo volnou zásuvku.
Většinu špatně nabroušených nožů lze srovnat novou fazetou na hrubším zrnění. Hluboké výlomy, ostří přehřáté elektrickou bruskou nebo výrazně zdeformovaný profil už ale patří do rukou profesionála.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková