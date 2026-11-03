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Nůž broušený ve špatném úhlu je po týdnu tupější než předtím. Správný sklon a kus smirkového papíru změní všechno

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Arch brusného papíru za pár desítek korun umí tupý kuchyňský nůž vzkřísit. Rozhoduje stálý sklon 15 až 20 stupňů na stranu a pečlivě odstraněný otřep.
Broušení nožů pomocí keramického hrnku je víc než jen svérázný kuchyňský hack – je to také vzpomínka na staré dobré časy.

Broušení nožů pomocí keramického hrnku je víc než jen svérázný kuchyňský hack – je to také vzpomínka na staré dobré časy.

Zdroj: Simon A. Eugster / Creative Commons / Attribution 3.0
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 03.11.2026 12:15

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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