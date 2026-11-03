Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Leváctví se řešilo i za dveřmi třídy. Věstník z roku 1967 přizval ke změně rodiče

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
V únoru 1967 dostali učitelé pokyn podporovat u leváků levou ruku při psaní, kreslení i pracovním vyučování. Vzpomínky ukazují, jak rozdílná pak byla výuka.
Levá ruka s náramkovými hodinkami píše do otevřeného zápisníku

Levá ruka s náramkovými hodinkami píše do otevřeného zápisníku

Zdroj: Alejandro Escamilla / Wikimedia / CC0 / zmenšeno
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 03.11.2026 12:13

Reklama
Další články z Retro Radar
Přezouvání od listopadu a socialistická praxe. Proč dříve nikdo neměnil gumy
Přezouvání od listopadu a socialistická praxe. Proč dříve nikdo neměnil gumy
Americká uniforma, československá past. Tak fungovala akce Kámen
Americká uniforma, československá past. Tak fungovala akce Kámen

Při akci Kámen vodila StB uprchlíky přes falešnou hranici do fingované americké úřadovny. Příběh...

Do tábora i se zaměstnáním. Zákon z roku 1948 mířil také na politicky nepohodlné
Do tábora i se zaměstnáním. Zákon z roku 1948 mířil také na politicky nepohodlné

Zákon z roku 1948 umožňoval poslat člověka do tábora nucené práce i bez trestního rozsudku. Komise mohla...

Zabijte si prase, ale odevzdejte kýbl sádla a kůži. Socialistická zabijačka jako boj s byrokracií
Zabijte si prase, ale odevzdejte kýbl sádla a kůži. Socialistická zabijačka jako boj s byrokracií

Domácí zabijačka byla po generace rodinným svátkem i jistotou, že venkovská spíž vydrží celou zimu. V roce...

Zkoušky složené, místo nejisté. Vdané učitelce mohl zavařit manželův plat
Zkoušky složené, místo nejisté. Vdané učitelce mohl zavařit manželův plat

Hranici pro prodej tabáku zvýšila ze 16 na 18 let až novela účinná 2. září 1999. Krátká časová osa...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Retro Radar

RetroRadar.cz se vrací do minulých desetiletí prostřednictvím předmětů, zvyků a zážitků, které kdysi patřily k běžnému životu. Připomíná dětství a školní léta, televizní pořady a hudbu, dobovou techniku i svět sběratelství. Nezůstává přitom jen u nostalgického vzpomínání. Články vysvětlují, jak...

Všechny články tohoto autora →
Retro Radar
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.