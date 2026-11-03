Google má problém. Více než 60 % hlasujících tvrdí, že Gemini je čím dál horší

Foto: Magnific
Google
Gemini má podle rostoucího počtu uživatelů problém s kvalitou odpovědí. Zatímco společnost postupně rozšiřuje využití umělé inteligence do dalších služeb a zařízení, někteří lidé upozorňují, že asistent stále častěji nerozumí zadání, odpovídá příliš stručně nebo nedokáže spolehlivě dokončit úkoly, které dříve zvládal. Nespokojenost nyní zachytila také anketa technologického magazínu Android Authority, do níž se zapojilo více než 1 200 hlasujících.
Výsledek není pro Google příliš lichotivý. Více než 60 % respondentů uvedlo, že se podle jejich zkušeností Gemini v posledních měsících zhoršilo. Pokud z výsledků vyřadíme 5,6 % hlasujících, kteří službu vůbec nepoužívají, podíl nespokojených dosahuje téměř 65 %. Jinými slovy, přibližně dva ze tří hlasujících uživatelů Gemini vnímají pokles kvality.
Nejde přitom o reprezentativní průzkum všech uživatelů služby ani o objektivní měření výkonu jednotlivých modelů. Anketa zachycuje zkušenosti čtenářů, kteří se dobrovolně rozhodli hlasovat. Přesto ukazuje, že nespokojenost není omezena na několik osamocených komentářů na internetu.
Google Gemini
Foto: Magnific
Platící uživatelé očekávají víc. Rozdíly mezi modely prý mizí
Kritika se netýká pouze bezplatné verze Gemini. Někteří předplatitelé upozorňují, že placené modely podle nich přestávají přinášet tak výrazný kvalitativní rozdíl, jaký očekávali. V diskusích se objevují stížnosti na kratší odpovědi, nedostatečné vysvětlení složitějších témat i problémy s dodržováním instrukcí.
Jeden ze čtenářů Android Authority popsal, že Gemini dříve považoval za konkurenceschopný nástroj, ale nyní při práci upřednostňuje Claude. Podle jeho zkušeností vyžaduje Gemini při některých úkolech více úsilí než obyčejné vyhledávání na Googlu.
Další komentující upozornil, že odpovědi jsou podle něj výrazně méně podrobné než v minulosti. Vyslovil podezření, že Google omezuje množství výpočetních prostředků věnovaných jednotlivým požadavkům. Pro takové vysvětlení však nebyly předloženy důkazy a nelze ho považovat za potvrzenou příčinu problémů.
Do zkušeností uživatelů navíc vstupuje způsob fungování samotné aplikace. Google oficiálně uvádí, že
Gemini může automaticky vybírat model podle náročnosti zadání. Při dosažení některých limitů mohou placení uživatelé pokračovat s méně náročným modelem Flash-Lite. Výsledná kvalita proto nemusí záviset jen na názvu předplatného, ale také na aktuálně použitém modelu, nastavení a dostupném limitu.
To ovšem samo o sobě nedokazuje, že právě automatický výběr modelů stojí za popisovaným zhoršením. Ukazuje pouze jednu z okolností, které mohou zkušenost jednotlivých uživatelů ovlivnit.
Gemini má problém i tam, kde měl být nejpraktičtější
Nespokojenost se neomezuje na generování textů nebo složitější pracovní zadání. Samostatnou kritiku vyvolalo nahrazování původního Google Asistenta službou Gemini, zejména při jednoduchých každodenních činnostech.
Uživatelé popisují potíže s telefonováním, nastavováním časovačů nebo hlasovým ovládáním navigace. Právě tyto funkce přitom patří mezi základní důvody, proč lidé asistenty na telefonech a v automobilech používají.
Podobné problémy zachytila jiná říjnová anketa Android Authority, ve které přibližně 42 % respondentů označilo Gemini za krok zpět oproti původnímu Google Asistentovi. Dalších 20,9 % hodnotilo zkušenost jako nevyrovnanou. Pouze 13 % hlasujících považovalo Gemini za jednoznačné zlepšení.
Je však důležité rozlišovat mezi schopnostmi jazykového modelu a funkčností asistenta integrovaného do telefonu. Gemini může dosahovat výborných výsledků při programování či zpracování dlouhých dokumentů, a přesto selhávat při jednoduchém hlasovém příkazu. Jde o odlišné typy úloh, jejichž spolehlivost ovlivňuje více částí systému.
Ne všichni uživatelé navíc sdílejí negativní zkušenost. V aktuální anketě téměř pětina respondentů zhoršení nezaznamenala a dalších 14,6 % nedokázalo posoudit, zda se kvalita změnila.
Pro Google je však podstatné něco jiného. Pokud lidé nedokážou předvídat, zda asistent správně pochopí jejich požadavek, přestávají mu důvěřovat. A právě spolehlivost může být při každodenním používání důležitější než výkon v laboratorních testech.
Zdroj:
https://www.androidauthority.com/google-gemini-dumber-open-thread-3723017
https://www.androidauthority.com/gemini-vs-google-assistant-complaints-poll-results-3726537
https://support.google.com/gemini/answer/18648722?hl=cs