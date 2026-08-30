Kapitán národního týmu Krejčí hledá nové angažmá. Může se stát spoluhráčem Součka

Ještě v červnu ho Wolves zařadili na oficiální seznam hráčů kádru jako trvalou posilu. O dva měsíce později je kapitán české reprezentace mimo zápasovou rotaci a jeho jméno koluje v transferových spekulacích. Podle zavedeného insideru ExWHUEmployee z projektu The West Ham Way byl Krejčí nabídnut West Hamu United a proběhly rozhovory. Žádná dohoda, žádná přijatá nabídka, žádná lékařská prohlídka. Jen kontakt a čas, který se rychle krátí.
Proč Krejčí vypadl z kádru Wolves
Příběh začal nenápadně. Ve středu 14. srpna, před domácím zápasem s Blackburnem, klub na svém webu uvedl, že Krejčí po mistrovství světa ještě není kondičně připravený na základní sestavu. Logická věta, srozumitelné vysvětlení. Jenže pak přišel zápas v Prestonu 22. srpna, a český obránce nebyl ani na lavičce. O týden později proti Stoke totéž. V náhledu před utkáním Wolves jmenovitě zmiňovali zraněné hráče. Krejčí mezi nimi nefiguroval.
Co přesně stojí za jeho opakovanou absencí, klub veřejně nevysvětlil. Není doložený konflikt, není potvrzený plánovaný prodej. V soutěžní sezoně 2026/27 má Krejčí na kontě jen krátký vstup z pohárového zápasu proti Port Vale. Stoperské posty mezitím obsadili Toti a Djiga, v poháru dostal prostor i Olagunju. Kapitán reprezentace se ocitl mimo hru.
West Ham: stejná liga, jiný příběh
Tady je důležité upřesnění, které snadno unikne. West Ham United v sezoně 2026/27 nehraje Premier League. Po sestupu působí v Championship, tedy ve stejné soutěži jako Wolverhampton. Případný přestup by nebyl skokem o patro výš. Byl by to laterální přesun uvnitř druhé anglické ligy.
Proč by tedy dával smysl? Jedině pokud by Krejčímu nabídl něco, co ve Wolves zjevně nemá: minuty na hřišti. West Ham po odchodu Axela Disasiho řeší obsazení stoperských pozic a levonohý obránce se schopností rozehrávky a vedení defenzivy by do mozaiky trenéra Nuna Espírita Santa zapadl. Pro Krejčího by šlo o restart herního vytížení, ne o kariérní povýšení.
A pak je tu český rozměr. Ve West Hamu dál působí Tomáš Souček, v klubovém vedení sedí jako spolupředseda Daniel Křetínský. Česká stopa v tomto klubu má historii: v roce 2021 ovládli Souček s Vladimírem Coufalem interní ceny Hammer of the Year a Players‘ Player of the Year. Krejčí by na ni navázal.
Konkurenční zájemci a odmítnutá nabídka
West Ham není jedinou stopou. Nejtvrdší veřejně doloženou linkou je paradoxně jiný klub: Real Sociedad na konci července poslala oficiální nabídku, kterou Wolves podle Fabrizia Romana odmítli jako příliš nízkou. Leeds, nově v Premier League, byl v průběhu léta spojován s Krejčím jako zájemce z vyšší soutěže. Stuttgart se v médiích mihl, ale Stuttgarter Zeitung zájem následně popřela.
Každá varianta má jiný charakter. Leeds by znamenal sportovní posun o soutěž výš. Real Sociedad nabízela La Ligu. West Ham nabízí Championship, ale s konkrétním kontextem: známé prostředí anglického fotbalu, česká infrastruktura v klubu a potenciálně rychlejší cesta do sestavy.
Dva dny a jeden zápas
Letní přestupové okno v Anglii se zavírá v úterý 1. září 2026 ve 23:00 britského času. K neděli 30. srpna zbývají necelé dva dny. A právě na 1. září má Wolverhampton podle oficiálního rozpisu hrát ve West Hamu.
Představa, že by se Krejčí v pondělí stěhoval do šatny soupeře, proti kterému jeho dosavadní klub o den později nastoupí, má v sobě dramaturgii, jakou si přestupový trh občas dopřeje. Zatím je to ale jen scénář. Doložené jsou rozhovory, nikoli dohoda. Pokud má transfer proběhnout, musí se během následujících hodin posunout od kontaktu k podpisu.
Pro Krejčího je sázka jasná: bez ohledu na název klubu potřebuje hrát. Kapitánská páska na reprezentačním dresu mu zůstane jen tak dlouho, dokud za ní budou stát soutěžní minuty.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl