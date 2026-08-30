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Dobrá voda: Překonávání strachu, milionová pojistka koní, prosba o motlitbu a historické přesnosti

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Televizní seriál Dobrá Voda skrývá napínavé zákulisí z dostihové dráhy. Zjistěte víc o tom, jak se tvůrci poprali s natáčením závodů i strachem herců ze zvířat.
Dobrá voda

Dobrá voda

Zdroj: FOTO:© Roman Vácha, distr. Česká televize
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Tento článek byl publikován ze zdrojů BetterLife

Magazín se zaměřuje na zdraví, výživu, pohyb i duševní pohodu. Přináší články o zdravém stravování, cvičení, prevenci nemocí, ale i o osobním rozvoji, relaxaci a každodenních návycích, které pomáhají žít vyrovnaněji. Obsah kombinuje praktické tipy s inspirativními texty – od receptů přes...

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