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Nefunkční rádio z dob ČSSR má vyšší cenu než nová televize. Nemáte ho doma?Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Na půdě nebo ve sklepě po prarodičích možná stojí zaprášené rádio, které […]
Nefunkční rádio z dob ČSSR má vyšší cenu než nová televize. Nemáte ho doma?
Zdroj: Extrafit.cz
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