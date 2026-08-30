Los Evropské ligy přinesl Spartě Crystal Palace i Olympiakos. Plzeň potřetí za sebou narazí na Ferencváros

Zapomeňte na slovo „skupina“. UEFA od minulé sezony používá formát ligové fáze, kde každý z 36 týmů odehraje osm zápasů proti osmi různým soupeřům, čtyři doma a čtyři venku. Právě do tohoto modelu v pátek 28. srpna padla jména, která budou od září plnit kalendář Sparty i Plzně. A obě osmičky stojí za rozbor.
Sparta: dva anglické kluby a arménský outsider
Sparťanský los má obrovský rozptyl. Na jednom konci spektra stojí Crystal Palace, čerstvý vítěz Konferenční ligy, a Olympiakos z prvního výkonnostního koše. Na druhém konci arménský Ararat-Armenia, papírově nejslabší soupeř celé osmičky.
Kompletní rozpis vypadá takto:
|Doma
|Venku
|AZ Alkmaar
|Olympiakos
|Rennes
|Salzburg
|Bournemouth
|Crystal Palace
|Lillestrøm
|Ararat-Armenia
Dva anglické kluby v jednom losu, Bournemouth na Letné a Palace v Londýně, jsou raritou, která zvyšuje atraktivitu i nároky zároveň. Crystal Palace sice otevřel novou sezonu Premier League porážkou 0:2 v Evertonu, ale evropský kredit po květnovém triumfu v Konferenční lize, kde po cestě za trofejí porazil i AZ 3:1, je nezpochybnitelný.
Olympiakos vstoupil do řecké ligy domácí výhrou 1:0 nad Atromitosem, krátce předtím ale padl 1:2 v Nijmegen a kouč José Luis Mendilibar otevřeně mluvil o potřebě „zlepšit mnoho věcí“. Pireus v září nebo říjnu bude jiný soupeř než Pireus v srpnu.
Brian Priske po losu na oficiálním webu Sparty řekl, že vidí „osm velkých a náročných zápasů“, ale věří, že body se dají přivézt i z výjezdů. Podle nás je klíč jinde: čtyři domácí duely s AZ, Rennes, Bournemouthem a Lillestrømem jsou zápasy, na kterých se dá jarní vyřazovací fáze reálně postavit. Venku pak stačí urvat dva, možná tři body, a matematika začne fungovat.
Plzeň: Ferencváros potřetí a Benfica jako vrchol
Plzeňská osmička vypadá vyváženěji, ale má vlastní těžké stropy:
|Doma
|Venku
|Benfica
|Real Sociedad
|Union SG
|Ferencváros
|Jagiellonia
|Bournemouth
|Levski Sofia
|Lillestrøm
Domácí duel s Benficou je největší evropský zápas, jaký Plzeň může v Doosan Areně hostit. Real Sociedad venku zase patří mezi nejtěžší výjezdy celé ligové fáze. Ale pozornost přirozeně strhává jiné jméno.
Ferencváros: rivalita, kterou nikdo neplánoval
Třetí sezona po sobě, třetí evropský souboj. V play-off ročníku 2024/25 Ferencváros vyhrál doma 1:0, Plzeň ale v odvetě otočila dvojzápas výhrou 3:0 a postoupila s celkovým skóre 3:1. V ligové fázi 2025/26 pak duel v Budapešti skončil remízou 1:1. Bilance tří vzájemných zápasů: Plzeň jedna výhra, jedna remíza, jedna prohra, souhrnné skóre 4:2.
Proč se to opakuje? Systém digitálního losu UEFA hlídá, aby klub nenarazil na soupeře ze stejné asociace a neměl víc než dva protivníky z jedné země. Ochranu proti reprízám z minulé sezony ale veřejně nastavenu nemá. Když se oba kluby pravidelně kvalifikují do evropských pohárů a spadají do podobných výkonnostních košů, pravděpodobnost opakování roste. Není to záměr, ale ani náhoda, která by měla překvapit.
Plzeň v minulé sezoně vypadla v play-off s Panathinaikosem až po penaltách (2:2 venku, 1:1 doma po prodloužení). Zkušenost z těsných vyřazovacích duelů je přesně to, co může v ligové fázi pomoct, zvlášť v zápasech, kde rozhoduje jeden gól.
Kalendář a kde sledovat
UEFA stanovila osm hracích termínů: 16./17. září, 15. října, 22. října, 5. listopadu, 26. listopadu, 10. prosince 2026 a 21. a 28. ledna 2027. Kompletní rozpis s konkrétními dny, časy a přiřazením soupeřů k jednotlivým kolům má být zveřejněn nejpozději v neděli 30. srpna. Sparta avizovala, že informace o předprodeji vstupenek přijdou v následujících týdnech; plzeňský web zatím rozpis neuvádí.
V Česku je Evropská liga součástí nabídky platformy Oneplay a vysílají ji stanice Nova Sport 5, Sport1, Sport2 a Sport3, konkrétní rozdělení zápasů ale přijde až s finálním programem UEFA.
Sparta má los s velkým rozpětím mezi výjezdy, kde bude outsiderem, a domácími duely, kde může sbírat body po hrstech. Plzeň zná svého nejčastějšího soupeře nazpaměť. Obojí je v evropských pohárech výhoda, pokud ji kluby dokážou proměnit v body do 28. ledna.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner