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AI si hraje na boha. Navrhuje proteiny, které příroda nikdy nevytvořila

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Příroda měla miliardy let na to, aby vytvořila proteiny potřebné pro život. Přesto nemusí znát ani zlomek těch, které by ve skutečnosti mohly fungovat. Vědci z MIT nyní vyvinuli model, který se nesnaží pouze napodobovat molekuly nalezené v živých organismech.
AI si hraje na boha. Navrhuje proteiny, které příroda nikdy nevytvořila

AI si hraje na boha. Navrhuje proteiny, které příroda nikdy nevytvořila

Zdroj: Šťavnatý příběh - Čeština
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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