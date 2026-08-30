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Tři a půl roku vyhlížel Lojzík nové páníčky. Po pěti dnech ho vrátili do útulku

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Zhruba šestiletého Lojzíka odchytili strážníci v lednu 2023 a od té doby čekal na nový domov v útulku. S ošetřovatelkou trénoval poslušnost a postupně se naučil chodit na vodítku i zvládat jednoduché triky. Zájemců o něj už bylo několik, bohužel si na něj nikdo netroufl. Před pár dny ale svitla naděje a pes skutečně odjel do nového domova. Dlouho tam však nepobyl.
Tři a půl roku vyhlížel Lojzík nové páníčky. Po pěti dnech ho vrátili do útulku

Tři a půl roku vyhlížel Lojzík nové páníčky. Po pěti dnech ho vrátili do útulku

Zdroj: Městská policie Plzeň
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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