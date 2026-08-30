Tři a půl roku vyhlížel Lojzík nové páníčky. Po pěti dnech ho vrátili do útulkuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Tři a půl roku vyhlížel Lojzík nové páníčky. Po pěti dnech ho vrátili do útulku
Osmnáctiletý motorkář nepřežil v sobotu v podvečer havárii motocyklu. Nehoda se stala v 17.40 hodin na...
Dívka předškolního věku utrpěla v sobotu večer popáleniny během akce pro děti, která se konala v jedné obci...
Přes 700 nevyužitých dámských kabelek různých velikostí, barev i značek, ale i batohů a tašek se podařilo...
Průměrný věk obyvatel Plzeňského kraje dosáhl loni 43,4 roku, z toho u mužů 42,1 a u žen 44,7 roku. Jde o...
Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...Všechny články tohoto autora →
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