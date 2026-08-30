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Svěží coleslaw s majonézou: Křupavý salát ke grilování i běžnému obědu

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Vyzkoušejte rychlý recept na vynikající domácí salát coleslaw ze svěžího zelí, mrkve a majonézy! Křupavou a šťavnatou dobrotu připravíte snadno do 15 minut.
Obrázek k receptu na salát coleslaw

Obrázek k receptu na salát coleslaw

Zdroj: Foto: Cooky.cz, recept na věhlasný salát coleslaw
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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