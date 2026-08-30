Svěží coleslaw s majonézou: Křupavý salát ke grilování i běžnému obědu

Kdykoliv dostanu chuť na
nebo hledám lehkou večeři perfektní křupavou přílohu ke grilovanému masu, tento domácí je pro mě jasnou volbou. Zapomeňte na salát coleslaw těžké a přesolené verze ze supermarketu, kde se zelenina doslova utápí v hektolitrech neidentifikovatelné zálivky. Když si doma jemně nastrouháte čerstvé bílé zelí, přidáte sladkou mrkev a vyladíte zálivku z majonézy, octa a špetky cukru, vznikne neuvěřitelně svěží a návyková dobrota.
Na celém receptu nejvíce miluji jeho
absolutní jednoduchost a to, jak úžasně se chutě propojí, když salátu dopřejete trochu času. V naší kuchyni platí jednoduché pravidlo, že čím déle se nechá v chladu odležet, tím je lepší a šťavnatější.
Můj tip zní: Nastrouhané po osolení v míse důkladně promačkejte čistýma rukama a nechte ho zelí 10 minut odpočinout, protože díky tomu krásně změkne, pustí přebytečnou šťávu a salát bude jemnější i lahodnější. Recept na tradiční domácí zeleninový salát coleslaw
Celkový čas přípravy pokrmu: 15 minut (plus 60 minut odležení) Ingredience potřebné k přípravě Zeleninový základ 1/2 hlávky malého bílého zelí 2 mrkve 1 cibule Ochucení a majonézový základ 3 lžíce majonézy 1 lžíce krystalového cukru 1 lžíce kvasného lihového octa 1 špetka soli 1 špetka mletého černého pepře Postup při přípravě salátu coleslaw
1. Z
hlávky malého bílého zelí odstraňte vrchní poškozené listy, rozkrojte ji na polovinu, vyřízněte tvrdý košťál a zbylé zelí nastrouhejte na jemném struhadle nebo nakrájejte na velmi tenké nudličky.
2. Oloupejte
mrkve a nastrouhejte je nahrubo do mísy k připravenému zelí.
3.
Cibuli oloupejte a nasekejte na velmi jemné kousky.
4. K nakrájené zelenině do mísy přisypte
krystalový cukr, trochu soli a mletý černý pepř.
5. Přilijte
kvasný lihový ocet pro příjemně navinulou a svěží chuť.
6. Nakonec k zelenině přidejte
majonézu.
7. Všechny suroviny v míse lžící důkladně a řádně promíchejte, aby se majonéza s kořením a octem rovnoměrně dostala ke každému kousku zeleniny.
8. Mísu se salátem přikryjte folií nebo víkem a dejte do lednice na alespoň
60 minut odležet.
9. Vychlazený salát před servírováním znovu lehce promíchejte a podávejte buď jako samostatnou lehkou večeři s pečivem, nebo jako skvělou zeleninovou přílohu.
Foto: Cooky.cz, zdravá a chutná mňamka Tipy redakce: Pro lehčí a dietyčtější verzi nahraďte jednu lžíci majonézy hustým bílým řeckým jogurtem nebo zakysanou smetanou. Kvasný lihový ocet můžete snadno vyměnit za jemnější jablečný nebo vinný ocet, případně za čerstvou citrónovou šťávu. Pokud chcete mít salát ještě pestřejší, přikrájejte do něj malý kousek strouhaného bulvového celeru. Salát připravujte raději den předem, protože rozležený přes noc chutná ze všeho nejlépe. K přípravě používejte nejlépe mladé a křehké hlávky zelí, které obsahují nejvíce šťávy a nejsou příliš tuhé.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková