Nesolíte omáčku ve špatný okamžik? Kuchaři tvrdí, že rozhodují 2 minuty

Většina lidí řeší u soli hlavně to, kolik jí do jídla dát. Zkušení kuchaři vám ale řeknou, že stejně důležité je kdy. Špatně načasovaná špetka dokáže z jinak povedené omáčky udělat mdlou nebo naopak nesnesitelně slanou tekutinu. A rozhoduje se často až v posledních chvílích u sporáku, těsně předtím, než jídlo doputuje na talíř.
Sůl na začátku chutná jinak než sůl na konci
Sůl přidaná včas se v jídle chová úplně jinak než sůl přidaná na konci. Když ji dáte do hrnce brzy, má čas proniknout do surovin a propojit jejich chutě do jednoho celku. Když ji vsypete až na závěr, zůstane spíš na povrchu, jazyk okamžitě ucítí ostrou slanost a vnitřek jídla přitom působí ploše a nevýrazně.
Právě tady dělá spousta domácích kuchařů chybu. Hlavní solení odkládají na poslední chvíli, protože se bojí, že to přeženou. Výsledkem bývá jídlo slané zvenčí a mdlé uvnitř. U dušených mas, polévek a klasických omáček proto dává smysl solit už během přípravy, po malých dávkách, a chuť průběžně ladit.
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Existuje ale skupina omáček, kde platí pravý opak, a právě kvůli ní vznikl mýtus o špatném okamžiku. Jsou to redukční omáčky, tedy ty, které se dlouho odpařují a houstnou, dokud se z plného hrnce tekutiny nestane pár lžic husté esence. Čím víc se omáčka odpaří, tím koncentrovanější je všechno, co v ní zůstane. Sůl v to počítaje.
U redukčních omáček se sůl s odpařováním zahušťuje, proto se solí až na konci. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Jak pro server Tasting Table popsal šéfkuchař Matthew Stowe, redukční omáčky se vyplatí solit až na konci. Když je totiž osolíte na začátku a pak necháte silně zredukovat, slanost se v nich sečte do nepoživatelné míry a zpátky už cesta skoro nevede. Sůl jde do jídla přidat kdykoli, jenže dostat ji z hotové omáčky ven umí málokdo. U redukce se proto vyplatí trpělivost a lehká ruka.
Kuchaři solí ve dvou fázích
Zdánlivý rozpor mezi časným a pozdním solením řeší profesionálové jednoduše. Solí ve dvou vlnách. V průběhu vaření dodají jen základ, tedy tolik soli, aby se suroviny probudily a chutě začaly spolupracovat. To hlavní, finální dochucení, si nechají na úplný závěr.
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A tady přichází ona rozhodující chvíle před podáváním. Kuchař omáčku ochutná, přidá špetku, znovu ochutná a případně přisolí. Nikdy nevsype celou dávku najednou. Těch pár posledních minut u sporáku, kdy jídlo dolaďujete jazykem místo receptu, rozhodne o tom, jestli bude omáčka akorát. Klidně ochutnávejte po každé přidané ingredienci a přibližujte se ke správné chuti postupně.
Počítejte se solí, kterou jste do hrnce nepřidali
Než vůbec sáhnete po slánce, zamyslete se, kolik soli už v hrnci je, aniž byste ji tam dali vy. Spousta běžných surovin je slaná sama o sobě a dokáže omáčku dochutit ještě dřív, než otevřete slánku: – sójová a worcesterská omáčka, – kupovaný vývar nebo bujon v kostce, – uzeniny jako slanina nebo šunka, – tvrdé a plísňové sýry, – olivy a nakládaná zelenina, – hořčice a kečup.
Zvlášť opatrně s nimi zacházejte u redukce. Když omáčku postavíte na slaném vývaru a pak ji necháte houstnout, jeho sůl se zahustí spolu s ní. Pokud máte možnost, vezměte vývar s nižším obsahem soli nebo rovnou nesolený, u kterého si slanost ohlídáte sami. A než přisolíte, vždycky nejdřív ochutnejte.
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Někdy se ruka se solí prostě utrhne a hotová omáčka je slaná až běda. Vyhazovat ji nemusíte, i na tohle kuchyně zná pár triků: – syrová brambora: oloupanou ji vhoďte do omáčky a nechte chvíli povařit, kus soli do sebe stáhne, pak ji zase vyndejte; – naředění: dolijte trochu vody nebo nesoleného vývaru a omáčku znovu lehce zahustěte škrobem rozmíchaným ve studené tekutině; – mléčná složka: do bílých a smetanových omáček zamíchejte lžíci smetany nebo zakysané smetany a slanost se zjemní; – protichůdná chuť: špetka cukru nebo pár kapek citronu pomůže slanost vyvážit.
Zdroje: https://www.dumazahrada.cz/domacnost/sul-vareni-mnozstvi-tipy-chyby/, https://www.toprecepty.cz/clanky/4071-pravidla-soleni-podle-nejlepsich-sefkucharu-kdy-pridat-sul-k-lusteninam-kdy-na-jatra-a-co-se-zeleninou/, https://www.americastestkitchen.com/cooksillustrated/how_tos/9161-science-when-should-you-add-salt-during-cooking, https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/jak-zachranit-omacku-30001225.html, https://www.kucharkaprodceru.cz/jak-solit/, https://www.tastingtable.com/1820555/how-to-season-sauces-right-way/