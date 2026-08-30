Návod krok za krokem, jak vytáhnout z VZP tisíce ročně. Nárok má každý pojištěnec

Proč většina lidí nevyužije ani korunu z fondu prevence
Potvrzení o očkování, účtenka z bazénu nebo doklad od dentální hygienistky. Papíry, které lidé běžně hází do koše nebo nechávají zapomenuté v peněžence, mohou znamenat návrat několika tisíc korun. Zdravotní pojišťovna VZP letos vyčlenila na preventivní programy 2,26 miliardy korun – meziročně o téměř šest procent více. Přesto velká část klientů o tyto peníze přichází.
Důvod bývá prozaický: starší účtenka, chybějící preventivní prohlídka v systému nebo prostě nevědomost, že o příspěvek na konkrétní službu lze vůbec žádat.
Prevence je z pohledu zdravotní pojišťovny velmi důležitá.
Klíčové je si uvědomit jednu věc: příspěvky z fondu prevence nejsou ze zákona nárokové. Pojišťovna je sice nabízí, ale automaticky nikomu neposílá. Kdo nežádá, nedostane nic.
Kolik skutečně můžete získat – a na co přesně
Nejčastěji využívaný program kombinuje pohybové aktivity a dentální hygienu. Dospělí do 65 let mohou čerpat až 500 korun ročně, přičemž částku si rozdělí mezi sportovní aktivity a dentální hygienu podle vlastního uvážení. Celkový limit však zůstává stejný – není to pětistovka na každou položku zvlášť.
Děti mají výrazně vyšší podporu: až 2 000 korun ročně na sportovní kroužky, plavání, lyžařské kurzy nebo právě dentální hygienu. Senioři od 65 let čerpají stejně jako ostatní dospělí maximálně 500 korun.
Podmínkou je preventivní prohlídka u praktického lékaře během posledních 24 měsíců. Musí být navíc vykázána v systému pojišťovny. Pokud jste byli na kontrole teprve nedávno, může trvat několik týdnů, než se údaj u VZP objeví.
Jenže pětistovkou nabídka zdaleka nekončí. VZP přispívá například 700 korun na očkování proti klíšťové encefalitidě lidem mladším 50 let. Klienti od padesáti let mohou získat až 3 000 korun na vakcínu proti pásovému oparu. Příspěvky se vztahují také na chřipku, HPV, meningokokové infekce, žloutenku, černý kašel nebo vybraná cestovní očkování.
Výrazně vyšší částku nabízí program duševního zdraví. Klienti od sedmi let mohou dostat až 5 000 korun na deset sezení u zapojeného terapeuta. Na jedno setkání připadá nejvýše 500 korun. Stejnou částku, až 5 000 korun, mohou během jednoho těhotenství čerpat také nastávající maminky a ženy do šesti měsíců po porodu.
Další programy nabízejí 3 000 korun na komplexní onkologickou prohlídku, 500 korun na vyšetření znamének nebo 2 500 korun na léčbu při odvykání kouření. Nově v roce 2026 pojišťovna zavedla příspěvek 1 500 korun na edukační pobyty pro diabetiky a celkový balíček pro tyto pacienty navýšila až na 6 000 korun.
Bezpříspěvkoví dárci krve, plazmy či kostní dřeně mají nárok na výrazně vyšší podporu – pojišťovna jim na rehabilitace či dentální hygienu přispívá až 4 000 korun. Dospělí pojištěnci, kteří v posledních 24 měsících absolvovali vybrané onkologické screeningové vyšetření, mohou získat dodatečných 1 000 korun na rehabilitační procedury či lázeňské terapie.
Jak správně žádat a nespadnout do nejčastější pasti
Příspěvky se mohou kombinovat. Člověk starší 50 let by tak při splnění všech podmínek mohl spojit 500 korun na dentální hygienu, 3 000 korun na očkování proti pásovému oparu a 5 000 korun na terapii. Celková částka tak může dosáhnout 8 500 korun. Musí však skutečně dané služby zaplatit a splnit pravidla každého programu.
Nejpohodlnější je žádost přes aplikaci Moje VZP. Stačí vybrat program, přiložit fotografii dokladu a odeslat číslo účtu. U dětských i dospělých příspěvků na pohybové aktivity a dentální hygienu je elektronické podání povinné. Výjimku mají senioři a lidé se smyslovým postižením.
A tady přichází nejčastější kámen úrazu: doklady u většiny programů nesmějí být starší než tři měsíce. U pohybu, dentální hygieny a vybraných rehabilitačních procedur platí delší šestiměsíční lhůta. U očkování se dokládá hlavně potvrzení o aplikaci vakcíny nebo očkovací průkaz.
Elektronické žádosti přijímá VZP do 31. prosince 2026. Osobně nebo poštou je lze podat pouze do 30. listopadu. Klient navíc nesmí mít dluh na zdravotním pojištění ani evidovanou přeregistraci k jiné pojišťovně. Jednu účtenku také nelze použít dvakrát.
Podle aktuálního přehledu Ministerstva zdravotnictví působí v Česku sedm zdravotních pojišťoven. Vedle VZP jde o VoZP, ČPZP, OZP, Zaměstnaneckou pojišťovnu Škoda, ZP MV ČR a RBP. Také tyto pojišťovny přispívají na očkování, pohyb, zuby, těhotenství nebo preventivní vyšetření. Částky a podmínky se ale mohou značně lišit. Před placením služby se proto vyplatí otevřít aktuální nabídku vlastní pojišťovny, nikoli se řídit loňskými tabulkami nalezenými na internetu.
Zdroje článku: VZP vyčlenila pro rok 2026 přes dvě a čtvrt miliardy korun na prevenci - VZP ČR, zdravotnickydenik.cz, penize.cz, nespechej.cz
Autor článku: Anna Marková