Nejlepší karamelový dort s krémem z mascarpone a šlehačky bez zbytečné práce

si spousta lidí představí jako slavnostní pečení s korpusem, krémem a půldnem v kuchyni. Jenže jde to i mnohem jednodušeji. Tenhle Karamelový dort stojí na dlouhých piškotech, karamelovém nepečený karamelový dort , mascarpone šlehačce a vrstvě ze zakysané smetany s rozpuštěnou Kofilou. A hlavně: přes noc v lednici udělá většinu práce za vás.
Klasické karamelové dorty mívají piškotový nebo máslový základ. Někde se zvlášť šlehají bílky, jinde se řeší forma o průměru 23 centimetrů, rovné vrstvy, výška korpusu a podobné věci, které k poctivé cukrařině patří. Jenže když má být dort na víkend, rodinnou oslavu nebo jen tak ke kávě, člověk někdy ocení kratší cestu. Tahle nepečená varianta není dort v úplně tradičním smyslu. Je to spíš lednicový , který dostal dezert slavnostnější kabát. A na stole se za něj stydět nebudete.
Jedna věc se tu ale obejít nedá: čas v lednici. Piškoty musí zvláčnět, krém se má usadit a vrchní vrstva s Kofilou potřebuje zpevnit. Po hodině chlazení to ještě nebude dort, který nakrájíte na pěkné řezy. Spíš měkká rozdělaná hmota, byť chutná. Nejlepší je připravit ho večer, dát do lednice a ráno do něj zbytečně nešťouchat, dokud nepřijde čas servírování. Recept na jednoduchý karamelový dort bez pečení
Doba přípravy: 30 minut + chlazení přes noc Co potřebujeme
Krém: 2 balení karamelového mascarpone 500 ml smetany ke šlehání 36%
Vrstvení: 2 balení dlouhých piškotů
Na vrchní vrstvu: 1 kelímek zakysané smetany 2 ks tyčinek Kofila
Na dokončení: podle chuti karamelová poleva nebo domácí karamel Foto: Cooky.cz, Není to jen sladká tečka: Karamelový dort s hlubokou chutí a poctivým krémem Postup přípravy nepečeného karamelového dort
1. Do větší mísy dejte
karamelové mascarpone a přilijte smetanu ke šlehání. Vyšlehejte pevný hladký krém. Ve chvíli, kdy drží tvar, přestaňte. Přešlehaný krém už se zachraňuje dost špatně.
2. Připravte si formu, ideálně dortovou o průměru zhruba
23 cm. Na dno vyskládejte vrstvu dlouhých piškotů. Když nesedí přesně, normálně je zlomte. Tady se žádná pravítka nevytahují.
3. Na piškoty rozetřete přibližně polovinu
karamelového krému. Pomůže stěrka nebo obyčejná lžíce. Vrstva nemusí být dokonale rovná, stačí, když bude rozumně stejnoměrná.
4. Přidejte druhou vrstvu
dlouhých piškotů a na ni naneste zbytek krému. Povrch uhlaďte. V této fázi už dort vypadá skoro hotově, jenže právě teď ještě hotový není.
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5. Ve vodní lázni, případně velmi opatrně v mikrovlnné troubě, rozpusťte
2 Kofily. Nechte je krátce zchladnout a vmíchejte do zakysané smetany, aby vznikla hladká poleva.
6. Směs ze
zakysané smetany a Kofily nalijte na horní vrstvu krému a rozetřete až ke krajům. Nakonec přidejte karamelovou polevu podle chuti. Stačí pár tahů nebo tenká linka. Karamel má dort doplnit, ne ho úplně převálcovat.
7. Dort dejte minimálně na
8 hodin do lednice, nejlépe přes noc. Před podáváním ho opatrně vyjměte z formy a krájejte nožem namočeným v horké vodě.
TIP: Pokud chcete výraznější chuť, pokapejte piškoty před vrstvením několika lžícemi studené kávy. Bez kávy bude dort jemnější, s kávou získá trochu dospělejší chuť. Foto: Cooky.cz, Není to jen sladká tečka: Karamelový dort s hlubokou chutí a poctivým krémem Co když chcete dort upravit po svém?
Musí tam být zrovna Kofila?
Nemusí. Kofila má kávovo-čokoládovou chuť, která se ke karamelu hodí, ale klidně ji nahraďte dobrou mléčnou nebo hořkou čokoládou.
Piškoty nasucho, nebo je namočit?
Obojí funguje. Když dort odpočívá přes noc v lednici,
dlouhé piškoty změknou i bez namáčení. Pokud na něj spěcháte, můžete je lehce pokapat mlékem nebo kávou. Jen opatrně. Přemokřené piškoty se tváří nevinně, ale při krájení dokážou celý dort nepříjemně rozhodit.
A kdybych přece jen chtěla pečenou verzi?
Možné to samozřejmě je. Tradiční karamelové dorty se dělají s piškotovým nebo máslovým korpusem, někdy se do těsta opatrně zapracují
vyšlehané bílky a peče se ve formě kolem 23 cm. Jen je potřeba počítat s delší přípravou. Tento recept je spíš pro chvíle, kdy má být dort hotový bez toho, aby se z něj stal cukrářský projekt na půl soboty.
Jak dlouho vydrží?
V lednici vydrží bez potíží
2 až 3 dny. Zakryjte ho, aby nenasál pachy z okolí. Karamelový dort leccos zvládne, ale vůně včerejší pomazánky mu zrovna nepomůže.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková