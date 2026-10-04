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Kam uniká teplo, když je radiátor horký, ale v místnosti je zima?

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Kam uniká teplo z místností, když radiátory sálají, účty za energie stoupají, ale doma stále nosíte svetr? Podívejte se na nejčastější příčiny. Kam uniká teplo a…
Kam uniká teplo, když je radiátor horký, ale v místnosti je zima

Kam uniká teplo, když je radiátor horký, ale v místnosti je zima

Zdroj: Planeta Ekonomiky
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 04.10.2026 12:04

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Planeta ekonomiky

PlanetaEkonomiky.cz se zaměřuje především na osobní finance a ekonomická témata, která mají přímý dopad na peněženky českých domácností. Vysvětluje spoření, investování, hypotéky, důchody nebo rodinné rozpočty a ukazuje, jak se v nabídce finančních možností lépe orientovat. Vedle praktických...

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