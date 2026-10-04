Kam uniká teplo, když je radiátor horký, ale v místnosti je zima?

Kam uniká teplo z místností, když radiátory sálají, účty za energie stoupají, ale doma stále nosíte svetr? Podívejte se na nejčastější příčiny.
Kam uniká teplo a co dělat, když radiátor topí, ale stále pociťujete nepříjemný chlad?
Topná sezóna je před námi, ale vy už nyní přitápíte. Zatím stačí zapnout topení pouze na večer, přesto už nyní pociťujete, že i když je radiátor horký, v pokoji je stále nepříjemný chlad. Než začnete hledat závadu v topném systému, podívejte se, zda nemůže být příčina jinde.
Místnost totiž může ztrácet teplo rychleji než ho radiátor stačí předávat. Pokud už nyní cítíte, že radiátor nestačí vytopit místnost, jednejte co nejdříve. Hlavní topná sezóna je za dveřmi a nechávat tento problém až na poslední chvíli se nemusí vyplatit.
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Radiátory hřejí, vážně to ale stačí?
Radiátory patří v Česku stále mezi nejčastěji používaná topná tělesa. Ale málokterá domácnost je má v dobré kondici. Aby fungovaly správně, je důležité, aby se teplo po radiátoru rozvádělo rovnoměrně a těleso dokázalo předávat teplo do místnosti.
Rozhoduje přitom plocha oken, velikost místnosti, venkovní teplota i to, co se nachází za stěnami, nad stropem nebo pod podlahou. Radiátor může fungovat správně, ale na vytápění některého konkrétního pokoje nemusí stačit.
Pokud jsou radiátory rovnoměrně teplé, kotel je nastavený správně, ale vy stále cítíte nepříjemné chladno, je třeba rozhlédnout se po místnosti a najít problém. Stará okna mohou profukovat. Obvodové stěny mohou zůstávat oproti příčkám výrazně chladnější, nebo se pod pokojem nachází chladná garáž či sklep. Čím rychleji místnost ztrácí teplo, tím více ho musí kotel průběžně připravovat.
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Když jedna místnost neustále zaostává
Pokud v jednom pokoji cítíte příjemné teplo, ale hned ve vedlejším stále nepříjemné chladno, přestože radiátor hřeje úplně stejně, pak je třeba provést porovnání místností. Pokud se většina místností v bytě či domě vytopí bez problémů, ale jeden konkrétní pokoj je problémový, zaměřte se přímo na něj. Pokud problém v místnosti nenajdete, přestože se místnost dlouhodobě nevytopí, přejděte na kontrolu výkonu radiátoru, ventilů, průtoku vody a vyvážení celé soustavy.
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Nejčastější dotazy: Kam uniká teplo, když je radiátor horký, ale v místnosti je zima?
Proč je radiátor teplý, ale v místnosti je pocitově chladno?
Radiátor může fungovat správně, ale nemusí vytopit tepelné ztráty konkrétní místnosti. Teplo může unikat obvodovými konstrukcemi, podlahou, stropem nebo okny. Problém může být právě zde. Zaměřte se na všechny parametry v místnosti a až poté přejděte na kontrolu topné soustavy.
Jak se pozná, že problém není v radiátoru?
Jsou ostatní místnosti v bytě vyhřáté, ale jeden konkrétní pokoj je stále chladný? Pokud je radiátor rovnoměrně teplý, ale pokoj se vytápí oproti jiným hůře, prověřte samotné těleso i tepelné ztráty místnosti.
Proč je pokojová teplota pocitově chladnější, když teploměr ukazuje 21,5 °C?
Čísla na teploměru nejsou všechno. O tom, zda je vám pocitově teplo nebo chladno, rozhoduje také teplota oken, stěn, podlahy a proudění vzduchu. Obvodová stěna nebo velké okno mohou mít nízkou povrchovou teplotu a zvyšovat pocit chladu v místnosti.
Kdy raději zavolat odborníka?
Pokud si všímáte, že máte mezi jednotlivými místnostmi výrazné teplotní rozdíly, vyplatí se nechat zkontrolovat nastavení ventilů, výkon radiátorů, průtok vody a otopnou soustavu odborníkem.
💰 Tip redakce PlanetaEkonomiky
Pokud je jedna místnost oproti ostatním stále výrazně chladnější, neřešte problém automaticky zvýšením teploty na kotli. Ze všeho nejdříve zkontrolujte okna, dveře, obvodové stěny a stav radiátoru. Odhalení příčiny tepelných ztrát může být účinnější než další zvyšování teploty vytápění.
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Autor: Kristýna Franclová
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