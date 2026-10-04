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Každý Ovečkinův gól posiluje Putina, vzkázal Hašek fanouškům ve Washingtonu

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Ve městě, kde Alexandr Ovečkin přes dvacet let sbírá ovace, vyšel text, jaký tam ještě nečetli. Dominik Hašek v něm napsal, že NHL se tím, že dává prostor Putinovu stoupenci, stává spolupachatelem války.
Každý Ovečkinův gól posiluje Putina, vzkázal Hašek fanouškům ve Washingtonu

Každý Ovečkinův gól posiluje Putina, vzkázal Hašek fanouškům ve Washingtonu

Zdroj: Profimedia / Washington Capitals
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 04.10.2026 11:18

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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