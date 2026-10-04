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Co brzdí nájemní bydlení na Vysočině? Je to nedostatek peněz i pozemků

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Rozvoj dostupného nájemního bydlení na Vysočině podle měst a obcí nejvíc brzdí nedostatek peněz i vhodných pozemků. Samosprávy zároveň ze všech jedenácti dosud prověřených krajů podle průzkumu nejčastěji hledají řešení ve spolupráci se soukromými investory.
Co brzdí nájemní bydlení na Vysočině? Je to nedostatek peněz i pozemků

Co brzdí nájemní bydlení na Vysočině? Je to nedostatek peněz i pozemků

Zdroj: Město Jihlava
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 04.10.2026 12:21

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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