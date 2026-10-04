Co brzdí nájemní bydlení na Vysočině? Je to nedostatek peněz i pozemků

Výsledky průzkumu společnosti CEEC Research na krajské konferenci o dostupném bydlení ve Žďáru nad Sázavou představil její ředitel Michal Vacek. Do průzkumu se na Vysočině zapojilo šest desítek zástupců samospráv.
„Výsledky velmi dobře zachycují zkušenost menších a středně velkých samospráv, které často nemají stejné finanční ani personální kapacity jako velká města,“ uvedl Vacek. Z obcí do tisíce obyvatel bylo 37 procent respondentů a stejný počet ze sídel mezi tisícem a pěti tisíci obyvateli. Zbývající byli z větších měst.
Nejvíc chybí startovací byty pro mladé
Současnou kapacitu nájemního bydlení považuje za nedostatečnou 57,6 procenta měst a obcí na Vysočině. Z toho 35,6 procenta ji označilo za spíše nedostatečnou a 22 procent za zcela nedostatečnou. Kapacita odpovídá poptávce jen podle 17 oslovených radnic.
Obcím podle průzkumu nejvíc chybí startovací byty pro mladé rodiny. „Dost se to shoduje s výsledky z ostatních krajů,“ porovnal Vacek. Následuje dostupné nájemní bydlení pro středně příjmové skupiny. Bez podpory státu by nebyl jejich projekt uskutečnitelný podle 64 procent samospráv na Vysočině.
Nedostatek pozemků nebo objektů pro stavby nájemního bydlení označilo za jednu z hlavních bariér 59,3 procenta dotázaných měst a obcí. V porovnání s jinými kraji to byl nejvyšší podíl. Pozemek pro bytovou výstavbu mělo na Vysočině 39 samospráv, což byl nejnižší podíl z porovnávaných regionů. To, že má objekt vhodný k rekonstrukci, uvedlo na Vysočině 37 procent radnic, druhý nejnižší podíl mezi kraji.
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„Z našeho pohledu jako samosprávy je největší problém financování,“ prohlásil žďárský starosta Martin Mrkos (STAN, za Žďár-živé město). Město má v různých fázích rozpracovanosti šest projektů bydlení. Možná návratnost u nich je různá podle zdrojů financování. Mohly by to být dotace, zvýhodněné nebo komerční úvěry. Město by chtělo, aby návratnost nepřevýšila čtyřicet let. Kdyby využilo jen vlastní peníze a komerční úvěry, byla by u řady projektů delší. „Pokud to financování nebude dostupnější, tak obce nebudou mít zájem stavět. Zároveň si myslím, že není rolí obce dotovat někomu bydlení,“ uvedl Mrkos.
Konference se zúčastnili i zástupci stavebních firem, banky a Iniciativy pro dostupné bydlení. V debatě zaznělo, že cestou k dostupnému bydlení mohou být typové projekty upravované na míru podle lokalit a zadávání zakázek systémem Design and Build, kdy jeden dodavatel zodpovídá za projektovou přípravu i za realizaci stavby.