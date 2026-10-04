Nasypte na mraveniště hrst mouky z kuchyně a počkejte tři dny. Mravenci ji milují, ale nedokážou strávit ani zrnko

Není nic lepšího než moci na vrcholu sezony sklízet čerstvé plody ovoce a zeleniny vypěstované na vaší zahrádce. Aby tomu tak bylo, musíte však svým rostlinám zajistit tu nejlepší péči,
a zároveň je ochránit před všemi možnými neduhy. Zejména některé druhy hmyzu vás mohou snadno o celou úrodu připravit. Naštěstí existuje způsob, jak se jich zbavit i bez použití chemie. Jak mravenci škodí
Někteří zahradníci přítomnost tohoto
hmyzu vítají, zatímco jiní jeho přítomnost nemohou vystát. Přestože jsou v některých případech vítanými pomocníky, mohou na zahradě napáchat více škody než užitku. Ve svých mraveništích nebo poblíž zdroje potravy si chovají mšice a poskytují jim ochranu před přirozenými predátory. Ty pak napadají rostliny a vysávají z nich jejich šťávu. Dobře vyvinutý čich může mravence přilákat i do vaší domácnosti, odkud se jich budete jen stěží zbavovat. Jak se účinně zbavit mravenců
V dnešní době existuje velké množství insekticidů a přípravků proti různým druhům hmyzu, jejichž dlouhodobé používání se však
kvůli velkému obsahu nebezpečných chemikálií nedoporučuje. Namísto toho sáhněte po přírodní alternativě, která je mnohem šetrnější a bezpečnější pro životní prostředí i vaše vlastní zdraví. Mravenců vás jednou provždy zbaví obyčejná bílá mouka. Zbavte se mravenců pomocí mouky Použití mouky proti mravencům
Pokud se toužíte těchto škůdců zbavit, pak jednoduše
nasypte mouku přímo na mraveniště nebo na místo, kam mravenci chodí pro potravu. Díky velkému obsahu sacharidů této potravě neodolají, ale po požití ji nedokáží zpracovat. Po pár dnech tak dojde k jejich smrti. Pro dosažení co nejlepšího účinku trochu mouky na místo nasypte každý den, dokud se mravenců zcela nezbavíte. Zbytky mraveniště pak vhodným způsobem zlikvidujte. Jaké jsou výhody této metody
Mezi významné klady patří zejména bezpečnost, protože použitím mouky nedochází k vážnějšímu znečištění a kontaminaci prostředí.
Nemusíte se bát jejího použití ani v blízkosti domácích mazlíčků nebo malých dětí. Dále je tento postup velmi jednoduchý a finanční náklady jsou oproti běžným insekticidům téměř minimální. Přesto funguje perfektně.
Na druhou stranu nevýhodami této metody, jak se mravenců v zahradě zbavit, je nemožnost použití mouky ve vlhkém prostředí,
protože nabobtnalou hmotu mravenci nepozřou. Nemožná je její aplikace také při větrném počasí, protože by vítr mohl sypkou směs snadno rozfoukat. Její vůně pak může způsobovat alergické reakce u zvířat i lidí.
VIDEO Jak se zbavit mravenců v zahradě
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři