Bratislavské plecko s jemnou kyselou omáčkou a houskovým knedlíkem: Pěkně postaru bez moderních úprav

Bratislavské se mi pořád spojuje s plecko hospodskou hotovkou ze staršího jídelního lístku. Když se povedlo, člověk si ho dal rád znovu. Když ne, klidně se mu pak pár let obloukem vyhýbal. Trochu křivda, řekl bych. Udělané poctivě má měkké maso a smetanovou s omáčku lehkou kyselostí, do které patří přesně ty věci, co někomu na první přečtení znějí podezřele: okurka, hrášek a kořenová zelenina. Na talíři to ale dává větší smysl než v seznamu surovin.
Bratislavské plecko pamatuje dobu společného státu a kolem jeho přípravy se dodnes vede takový malý, vytrvalý
kuchařský spor. Má přijít do základu cibule, nebo ne? Já ji dávám. Objevuje se i v řadě starších receptur a omáčce podle mě udělá dobrou službu, pokud se to s ní nepřežene. Důležitější jsou jiné dvě drobnosti: a rajský protlak krátce orestovat smetanu po přidání už nevařit. Jinak se z omáčky snadno stane těžká, nevýrazná kaše, což je u tohohle jídla docela škoda.
Beru ho spíš jako
víkendové vaření. Nebo na den, kdy jste doma a nevadí vám, že jeden hrnec bude chvíli držet místo na sporáku. Recept na klasické bratislavské plecko
Doba přípravy: 1 hodina 50 minut Co potřebujeme Maso a základ omáčky 800 g vepřové plece, dobře svázané provázkem 1 ks cibule 60 g sádla 1 malý rajský protlak 1,5 l horké vody nebo zeleninového vývaru dle chuti sůl a pepř šťáva z 1/2 citronu Dokončení omáčky 4 lžíce polohrubé mouky 150 ml mléka 100 g mrkve 100 g celeru 80 g zavařených okurek 80 g sterilovaného hrášku 1 kelímek smetany ke šlehání 30 % Postup přípravy bratislavského plecka se smetanovou omáčkou
1. Na
sádle nechte zesklovatět najemno nakrájenou cibuli. Přidejte svázané maso a ze všech stran ho opečte, ať se pěkně zatáhne. Osolte a opepřete.
2. Vmíchejte
rajský protlak a krátce ho s cibulí orestujte. Stačí zhruba 1 až 2 minuty. Syrový protlak bývá v omáčce poznat a většinou to není chuť, o kterou by člověk stál. Foto: Se souhlasem kanálu Lída Novotná, Bratislavské plecko není jen omáčka ze starých časů: Šťavnatá klasika s kořenovou zeleninou, hráškem a jemně sladkou chutí
3. Přilijte
horkou vodu nebo vývar, hrnec přiklopte a duste asi 1,5 hodiny, až maso změkne. Když se tekutina během dušení moc zredukuje, trochu ji dolijte.
4. Mezitím uvařte v lehce osolené vodě
mrkev a celer. Zelenina má být měkká, ale ne rozpadlá. Po uvaření ji nakrájejte na tenké nudličky. Stejně nakrájejte i okurky. Foto: Se souhlasem kanálu Lída Novotná, Bratislavské plecko není jen omáčka ze starých časů: Šťavnatá klasika s kořenovou zeleninou, hráškem a jemně sladkou chutí
5. Z
mléka a polohrubé mouky připravte hladkou záklechtku. Vyplatí se ji rozmíchat opravdu pečlivě, protože hrudky se z hotové omáčky dostávají ven dost protivně.
6. Měkké
maso vyndejte z hrnce, sundejte provázek a omáčku dolaďte citronovou šťávou. Potom vmíchejte záklechtku a za občasného míchání provařte přibližně 10 minut.
7. Do omáčky přidejte
mrkev, celer, okurky a hrášek. Nechte ji ještě asi 10 minut lehce provařit, pak podle chuti dosolte a dopepřete.
8. Nakonec vmíchejte
smetanu. Už ji nevařte, jen omáčku nechte prohřát. Maso nakrájejte na plátky, vraťte do omáčky a podávejte nejlépe s houskovým knedlíkem.
TIP: Máte-li doma zeleninový vývar, použijte ho místo vody. Omáčka bude plnější a nebude působit tak řídce a nerozhodně, jak se to u téhle klasiky někdy stane.
VIDEO Cibule ano, nebo ne?
U bratislavského plecka se tahle otázka vrací až překvapivě často. Některé starší recepty tvrdí, že do pravé verze cibule nepatří. Jiné ji naopak berou jako úplně běžný základ. Fungují obě cesty. Mně osobně ale připadá omáčka s cibulí kulatější a méně prázdná. Jen jí nesmí být moc, tady opravdu nemá přebít všechno ostatní.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline, Se souhlasem kanálu Lída Novotná