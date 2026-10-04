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Bratislavské plecko s jemnou kyselou omáčkou a houskovým knedlíkem: Pěkně postaru bez moderních úprav

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Bratislavské plecko je přesně ten typ jídla, který vypadá starosvětsky, ale na talíři dává dokonalý smysl. Měkké vepřové, jemně nakyslá smetanová omáčka, okurka, hrášek a k tomu knedlík. Není to minutka po práci, spíš víkendová klasika, která se odmění poctivou chutí.
Fotografie k Bratislavskému plecku

Fotografie k Bratislavskému plecku

Zdroj: Foto: Se souhlasem kanálu Lída Novotná, Bratislavské plecko není jen omáčka ze starých časů: Šťavnatá klasika s kořenovou zeleninou, hráškem a jemně sladkou chutí
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 04.10.2026 11:33

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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