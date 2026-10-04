Nepříjemný zápach z vysavače lze odstranit během několika minut. Postačí jediný snadný trik a vzduch bude znovu svěží

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Bez popiskuZdroj: Fotografie: Depositphotos
Článek byl publikován 04.10.2026 12:30
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Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...Všechny články tohoto autora →
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