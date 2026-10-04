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10 věcí, které tě připraví na pondělí, aniž by ti sežraly celou neděli

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Neděle nemusí být šestihodinová příprava na to, že zase přijde pondělí. Právě naopak. Smyslem malého večerního resetu je odstranit několik ranních překážek a potom s přípravami přestat. Deset drobností zvládneš bez toho, aby sis z posledního volného dne udělala administrativní směnu.
10 věcí, které tě připraví na pondělí, aniž by ti sežraly celou neděli

10 věcí, které tě připraví na pondělí, aniž by ti sežraly celou neděli

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 04.10.2026 11:45

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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