Obyvatelé vesnice na Orlickoústecku dostanou zálohu za větrné elektrárny ještě před jejich spuštěním

Obyvatelé Anenské Studánky na Orlickoústecku se dočkají nezvyklého kroku. Ještě letos na podzim jim investor pošle první část peněz za plánované větrné elektrárny, a to celé tři roky před jejich spuštěním. Každá domácnost obdrží zálohu 12 500 korun, druhou polovinu ročního příspěvku pak dostane při uvedení elektráren do provozu v roce 2028.
Projektový manažer společnosti NOHO Energy Pavel Vavřinka potvrdil, že nyní se řeší jen administrativní detaily formulářů. „S paní starostkou jsme se domluvili, že první platby odejdou ještě letos na podzim. Polovinu prvního ročního příspěvku vyplácíme předem jako zálohu. Zbývajících 12 500 korun lidé obdrží při uvedení větrníků do provozu v roce 2028," upřesnil.
Starostka obce Růžena Motlová z uskupení Za obec krásnější vysvětlila, že na penězích se s investorem dohodli dříve, než turbíny vůbec začnou vyrábět elektřinu. „Na peníze nebudeme čekat až do spuštění turbín, ale první část bude vyplacena ještě v roce 2026. První polovina příspěvku dorazí lidem na účty po schválení žádosti," popsala průběh vyplácení.
Přímé platby obyvatelům jsou v případě větrných projektů dosud spíše výjimkou. Obce si s investory sjednávají podíl na přínosech stále častěji, přímé odměny pro jednotlivé domácnosti jsou ale stále vzácností.
Anenská Studánka přitom větrné elektrárny dobře zná. Šest turbín tam investor zprovoznil už v letech 2006 a 2008, tehdy však obec dostala jen jednorázový příspěvek a obyvatelé nezískali nic. Nová dohoda je výrazně štědřejší. Investor se zavázal, že obci a jejím obyvatelům za 25 let vyplatí celkem 111 milionů korun. Samotná obec dostane osm milionů korun při výstavbě a poté 2,5 milionu ročně, domácnosti pak budou dostávat dohromady téměř 1,5 milionu korun ročně, tedy 25 000 korun na každou z nich.
Záměr schválili obyvatelé v referendu na podzim 2023, kdy pro výstavbu hlasovalo téměř 74 procent voličů. Projekt počítá se čtyřmi moderními turbínami o celkovém výkonu zhruba 21 megawattů. Dvě stanou jižně od obce poblíž stávajících větrníků, další dvě severně u vysílače. Věže dosáhnou výšky až 219,5 metru. Stávajících šest turbín má přitom dohromady výkon pouze asi 5,5 megawattu.
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