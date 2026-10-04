Velké manévry u Aše. Policisté a hasiči tam cvičili hledání cizinců v terénu

Velké manévry u Aše. Policisté a hasiči tam cvičili hledání cizinců v terénuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Velké manévry u Aše. Policisté a hasiči tam cvičili hledání cizinců v terénuZdroj: Policie ČR
Článek byl publikován 04.10.2026 11:51
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