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Syn se narodil s postižením, lékaři nic neodhalili. Matka zvažuje adopci, manžel na ni křičel: „Jestli jsi normální“

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Zničená matka chce dát svého čtyřměsíčního chlapečka k adopci. Bojí se totiž, že péče o něj zcela zničí a poznamená rodinu.
Syn se narodil s postižením, lékaři nic neodhalili. Matka zvažuje adopci, manžel na ni křičel: „Jestli jsi normální“

Syn se narodil s postižením, lékaři nic neodhalili. Matka zvažuje adopci, manžel na ni křičel: „Jestli jsi normální“

Zdroj: Depositphotos
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 04.10.2026 11:12

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Tento článek byl publikován ze zdrojů DámskýDeník.cz

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