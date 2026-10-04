Švestkový koláč s křehkým těstem a šťavnatou náplní zmizí z plechu rychleji, než čekáte

je přesně ten typ pečení, na který dojde, když v míse zůstane ovoce už pěkně zralé a ke kávě by se hodil kousek něčeho domácího. Nejlépe se mi osvědčil na plech: nižší, s tenčí vrstvou těsta, trochou máku a Švestkový koláč . drobenkou navrch Švestky při pečení pustí šťávu tam, kam mají, a výsledek není těžká, udusaná buchta.
Vyplatí se pohlídat jednu věc:
ovoce nevršit na sebe do několika vrstev. Půlky švestek nebo blum klidně skládejte těsně vedle sebe, řeznou stranou nahoru, podobně jako u klasických máslových švestkových koláčů. Těsto si v troubě mezi ovocem místo najde. A švestky mimochodem nejsou jen sladká náplň na plech. Healthline u nich zmiňuje vlákninu a antioxidanty, takže i u se dá narazit na něco trochu užitečného. moučníku Recept na rychlý švestkový koláč s mákem
Doba přípravy: 50 minut Co potřebujeme Suroviny na těsto 1,5 hrnku polohrubé mouky 1/2 hrnku cukru 1 ks vanilkového cukru 1 lžíce kypřicího prášku 2 ks vejce necelý 1/2 hrnku rozpuštěného másla 3/4 hrnku mléka 500-700 g švestek nebo blum Maková vrstva 3/4 hrnku mléka 1/2 hrnku mletého máku 2-3 lžíce cukru 1 lžíce povidel Drobenka: 3 lžíce polohrubé mouky 2 lžíce cukru 2 lžíce másla Postup přípravy švestkového koláče s drobenkou
1. Troubu předehřejte na
180 °C a menší plech vyložte pečicím papírem. Švestky omyjte, rozpulte a odstraňte pecky.
2. Do mísy dejte
vejce, cukr, vanilkový cukr, mléko a máslo a krátce prošlehejte. Pak přidejte mouku smíchanou s kypřicím práškem. Těsto má být hladší a spíš hustší; žádná řídká litá směs.
3. Těsto rozetřete na připravený plech. Nemusí být úplně rovné, s menšími vlnkami si trouba poradí.
4. V malém kastrůlku krátce povařte
mléko, mák, cukr a povidla. Stačí pár minut, jen aby směs zhoustla a spojila se. Nechte ji trochu zchladnout a potom ji tence rozetřete na těsto.
5. Na makovou vrstvu rozložte
švestky nebo blumy, řeznou stranou nahoru. Netlačte je do těsta, není to potřeba.
6. Z
mouky, cukru a másla udělejte prsty drobenku a nasypte ji navrch. Koláč pečte přibližně 30-35 minut, až okraje zezlátnou a špejle zapíchnutá do těsta vyjde suchá. Foto: Cooky.cz, Švestkový koláč nepatří jen k neděli: Křehké těsto a šťavnatá náplň, kvůli kterým se plech vyprazdňuje podezřele rychle
TIP: Pokud jsou švestky hodně kyselé, posypte je před přidáním drobenky lžící cukru smíchanou se špetkou skořice. Blumy místo švestek? Jde to taky
Jde to bez větších úprav. Jen počítejte s tím, že blumy bývají měkčí a pustí víc šťávy. Proto jim sluší koláč s nižší vrstvou těsta; u vyšší buchty se spodek snadno zbytečně promočí. Když ovoce pustí šťávy víc, drobenka část vlhkosti zachytí.
Pro výraznější vůni můžete přidat trochu
skořice nebo najemno nastrouhanou pomerančovou kůru. Ke švestkovým koláčům se tahle kombinace používá často a ovoci sedne. Za sebe bych ale nechala hlavní roli máku a drobence, tam už koláči moc neschází.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline, částečně upraveno AI