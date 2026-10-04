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Švestkový koláč s křehkým těstem a šťavnatou náplní zmizí z plechu rychleji, než čekáte

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Švestkový koláč je přesně ten typ pečení, který zachrání odpoledne, když máte doma ovoce na hraně zralosti a chuť na něco ke kávě. Za mě funguje nejlíp na plech, s tenčí vrstvou těsta, trochou maku a drobenkou navrch, protože švestky pak mají prostor pustit šťávu a není z toho dusivá buchta.
Fotografie ke švestkovému koláči

Fotografie ke švestkovému koláči

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Švestkový koláč nepatří jen k neděli: Křehké těsto a šťavnatá náplň, kvůli kterým se plech vyprazdňuje podezřele rychle
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 04.10.2026 10:27

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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