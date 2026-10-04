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Z dětské hvězdy v Pojišťovně štěstí k velké charitě. Nikol Leitgeb slaví čtyřicítku!

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Nikol Leitgeb, dříve Štíbrová, slaví čtyřicáté narozeniny. Diváci si ji pamatují jako Karolínu z Pojišťovny štěstí, fanoušci jako členku tria 3v1 i influencerku, která dokáže strhnout lidi k pomoci druhým. Její životní bilanci ale tvoří také konec slavné spolupráce a nedávný spor o název nadačního fondu.
Nikol Leitgeb sdílela smutnou zprávu.

Nikol Leitgeb sdílela smutnou zprávu.

Zdroj: herminapress
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 04.10.2026 12:04

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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