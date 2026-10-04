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Babiš chce vyhodit desetinu úředníků, ale platy si zvedá o devět procent. Topolánek mu vzkázal, co si o tom myslí

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Vláda na zářijovém jednání projednala plošný škrt deseti procent míst ve státní správě k lednu 2027. Současně chystá růst platů zbylých úředníků.
Babiš chce vyhodit desetinu úředníků, ale platy si zvedá o devět procent. Topolánek mu vzkázal, co si o tom myslí

Babiš chce vyhodit desetinu úředníků, ale platy si zvedá o devět procent. Topolánek mu vzkázal, co si o tom myslí

Zdroj: Hynek Moravec / Creative Commons / CC BY
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 04.10.2026 11:12

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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