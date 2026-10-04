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Poslední továrna Baťa v Česku končí: Jak závod v Dolním Němčí vyráběl boty od roku 1970

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V září 2026 oznámila společnost Baťa, že v průběhu roku 2027 postupně ukončí výrobu obuvi ve svém závodě v Dolním Němčí na Slovácku. Provoz, kde dnes devadesát dva zaměstnanců vyrobí na 150 tisíc párů obuvi ročně, představoval poslední vlastní výrobní jednotku značky ve střední Evropě. Příběh továrny však nezačal v devadesátých letech u Tomáše Bati mladšího, nýbrž za normalizace v roce 1970 jako velkosériový satelit národního podniku Svit.
Obuvnická pracovní dílna s dřevěnými kopyty na policích, nářadím na kůži a ševcovským stolem.

Obuvnická pracovní dílna s dřevěnými kopyty na policích, nářadím na kůži a ševcovským stolem.

Zdroj: Nassauer27 / Wikimedia / CC0
Doba čtení 7 min

Článek byl publikován 04.10.2026 11:18

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Retro Radar

RetroRadar.cz se vrací do minulých desetiletí prostřednictvím předmětů, zvyků a zážitků, které kdysi patřily k běžnému životu. Připomíná dětství a školní léta, televizní pořady a hudbu, dobovou techniku i svět sběratelství. Nezůstává přitom jen u nostalgického vzpomínání. Články vysvětlují, jak...

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