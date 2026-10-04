Ulice v příštím týdnu: Blančin vnitřní boj, cesta do Brazílie a Filipovy lži

Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova
Ulice v příštím týdnu přinese hned několik hodně napjatých momentů. Blanka řeší obrovské dilema ohledně blížící se svatby svých přátel. Čechová zase čelí velmi nepříjemnému podezření ze zneužití soukromého videa a Magda pátrá po skutečných okolnostech jedné autonehody. Pondělí
Rozhodující souboj mezi Michalem a jeho dlouhodobým herním sokem s přezdívkou Zeldenlord proběhl v pátek. Ani přes víkend ale to, že je to Františka, nerozdýchal. Ve škole se kvůli tomu chytnou – Michal jí pak vyčte, že kvůli takovému chování nemá kamarády a musela změnit školu.
Úterý
Klárka dostane poměrně odvážný nápad ohledně setkání se svým otcem. Ten za ní momentálně nemůže přicestovat do České republiky a dívka plánuje vyrazit přímo do daleké Brazílie. Původní dětský rozmar se překvapivě setká s velkým pochopením a začne nabírat reálné obrysy. Dospělí ovšem neskrývají velké obavy z takto náročné a dlouhé cesty.
Středa
Soňa dala nedávno pevné slovo ohledně záznamu z natáčení pořadu Pečeme s Naty. Slíbila jeho nevyužití pro své politické cíle. Zmíněná nahrávka se zničehonic objeví na jejich sociálních sítích a vyvolá okamžité reakce. Erik s Natálkou prožívají obrovské zklamání a Vladimír neskrývá velký vztek. Všichni si tak pokládají otázku, zda je Soňa opravdu schopná takového podrazu.
Čtvrtek
Velká svatba Patrika a Veroniky finišuje se svými přípravami. Blanka každý den svádí těžký vnitřní boj kvůli tajemství, které proti své vůli sdílí právě s Patrikem. Celá situace se navíc výrazně vyhrotí po zjištění jedné velmi zásadní novinky. Patrikova milenka čeká dítě a Blanka stojí před těžkým rozhodnutím, jestli dokáže i nadále o všem mlčet.
Pátek
Historka o nedávné dopravní nehodě kamionu začíná dostávat povážlivé trhliny. Magda přestává Filipovi věřit jeho verzi událostí a vnímá určité nesrovnalosti. Její pochybnosti sílí hlavně kvůli aktuálnímu váhání pojišťovny s proplacením hlášené škody. Společně s řidičkou Denisou se proto pouští do zkoumání jednotlivých detailů Filipovy jízdy. Obě ženy chtějí svého parťáka z případných lží spolehlivě usvědčit.
Seriál
Ulice sledujte každý všední den v podvečer na Nově a o den dříve na ONEPLAY. Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( tv.nova).