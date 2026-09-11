Skořicový jablečný sen: Nepečený dort s piškoty pro celou rodinu

Kdykoliv dostanu chuť na něco
sladkého, ale nechce se mi zapínat troubu a trávit hodiny pečením, vracím se v paměti do dětství. Přesně tenhle jablečný totiž neuvěřitelně ráda dělávala moje babička a pro mě to byla vždycky ta největší dobrota pod sluncem. Vzpomínám si, jak celá kuchyně nádherně nepečený dort voněla skořicí a teplými , zatímco jsme netrpělivě čekaly, až ovocná směs v pekáčku ztuhne a jablky piškoty nasáknou tu úžasnou šťávu. Dnes se téhle klasice říká retro jablíčková rychlovka a já jsem moc ráda, že se tento jednoduchý poklad opět vrací na naše stoly.
Příprava je tak , že ji zvládne i úplný pekařský začátečník, a výsledek chutná naprosto snadná fantasticky. Kombinace šťavnatých navinulých jablek, jemného pudinku, piškotů a nadýchané šlehačky na povrchu je zkrátka nesmrtelná.
Můj tip zní: Pokud chcete, aby piškoty změkly ještě rychleji a celý dort získal ještě hlubší chuť, můžete spodní vrstvu piškotů před zalitím jablečnou směsí zlehka pokapat troškou rumu nebo jablečného moštu. Recept na nepečenou jablečnou buchtu s piškoty a jemnou šlehačkou
Celkový čas přípravy a chlazení: 3 hodiny 30 minut Ingredience potřebné k přípravě 1 kg jablek 600 ml vody 150 g krupicového cukru 2 sáčky vanilkového pudinku v prášku 12 lžic studené vody (na rozmíchání pudinku) 0,5 lžičky mleté skořice 1 lžíce rumu 1 lžíce citrónové šťávy 240 g dětských piškotů (nebo BeBe sušenek) 250 ml smetany ke šlehání 2 lžíce strouhané čokolády (nebo Granka na posypání) Postup při přípravě nepečeného jablečného dortu
1. Šťavnatá
jablka tence oloupejte, zbavte jádřinců a nastrouhejte na hrubém struhadle přímo do velkého hrnce.
2. K nastrouhaným
jablkům přilijte vodu, přisypte krupicový cukr a na mírném ohni vše povařte přibližně 5 minut, dokud jablka lehce nezměknou.
3. V malé misce důkladně rozmíchejte
vanilkové pudinky v prášku se 12 lžícemi studené vody, aby vám vznikla zcela hladká tekutá směs bez hrudek.
4. Rozmíchané
vanilkové pudinky vlijte k povařeným jablkům, přidejte mletou skořici, poctivou lžíci rumu a čerstvě vytlačenou citrónovou šťávu.
5. Vše za stálého míchání povařte na mírném ohni do výrazného zhoustnutí přibližně
3 minuty, dokud nevznikne hustá jablečno-pudinková hmota.
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6. Na dno hlubšího pekáčku nebo dortové formy naskládejte těsně vedle sebe první souvislou vrstvu z
dětských piškotů.
7. Na
dětské piškoty opatrně rozetřete 1 polovinu ještě teplé jablečné hmoty a stěrkou ji urovnejte po celé ploše.
8. Na jablečnou vrstvu položte
2 vrstvu z zbývajících dětských piškotů a rovnoměrně na ně rozetřete zbylou 2 polovinu jablečné hmoty.
9. Sestavený moučník nechte na lince částečně vychladnout a poté ho vložte do lednice na minimálně
180 minut, aby piškoty dokonale změkly a jablečná vrstva zcela ztuhla.
10. Před podáváním vyšlehejte
smetanu ke šlehání do pevné pěny, rozetřete ji na ztuhlý povrch dortu a posypte strouhanou čokoládou. Foto: Cooky.cz, Nepečený jablečný dort Tipy redakce: Doba odležení v lednici je pro dokonalý výsledek klíčová, protože piškoty potřebují alespoň 12 hodin na kompletní nasáknutí ovocné šťávy. Strouhání jablek nahrubo zajistí, že si jablečná směs zachová příjemnou strukturu a nebude působit jako hladká dětská výživa. Přidání kapky rumu provoní celou jablečnou vrstvu a dodá moučníku ten pravý tradiční retro nádech známý z babiččiny kuchyně. Ztužení smetany ke šlehání pomocí ztužovače pomůže udržet šlehačkovou čepici krásně nadýchanou a pevnou i druhý den po nakrájení.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková