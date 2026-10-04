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Domácí Míša dortíky se šlehačkou a ovocem: Jak je připravit beze spěchu s postupem krok za krokem

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Vypadají trochu slavnostněji než obyčejné řezy, ale uvnitř je to pořád ten známý Míša princip, který u nás doma nikdy nezklame. Dělám je, když chci něco hezkého na stůl pro návštěvu nebo rodinu, a přitom se držím poctivé trojice: tmavý korpus, tvarohový krém a čokoládová ganache. Šlehačka a ovoce na vrchu z nich udělají dezert, který působí jemněji a letněji, i když základ zůstává příjemně známý.
Obrázek k receptu s názvem Míša dortíky se šlehačkou a ovocem: Dáte přednost klasickému dezertu, nebo této lehčí a efektní verzi

Obrázek k receptu s názvem Míša dortíky se šlehačkou a ovocem: Dáte přednost klasickému dezertu, nebo této lehčí a efektní verzi

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept s názvem Míša dortíky se šlehačkou a ovocem: Dáte přednost klasickému dezertu, nebo této lehčí a efektní verzi
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 04.10.2026 12:40

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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