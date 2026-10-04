Domácí Míša dortíky se šlehačkou a ovocem: Jak je připravit beze spěchu s postupem krok za krokem

Na pohled jsou o něco slavnostnější než běžné řezy, uvnitř ale pořád zůstává ten dobře známý Míša základ, který u nás doma funguje spolehlivě. V poslední době místo klasických Míša řezů volím tyto dortíčky, vypadají moc hezky a chuť klasiky je zachovaná: tmavý korpus, tvarohový krém a čokoládová ganache. Šlehačka s ovocem navrchu jim dodá jemnější, trochu letní vzhled, i když chuťově jsou pořád příjemně povědomé.
Na těchto malých
se mi líbí hlavně to, že se dají nachystat předem. V lednici pak v klidu čekají, než přijde čas na poslední ozdobení. Žádná velká cukrařina to není, spíš práce, u které se vyplatí nespěchat. Formičky používám hlavně na dortících krém a čokoládovou vrstvu: z upečeného plátu vykrojím kolečka z kakaového piškotu, posadím je do formiček vyložených fólií a potom už jen skládám vrstvy. Na talíři to vypadá čistě, úhledně a přitom ne přehnaně načančaně.
Můj tip: Odřezky korpusu ani zbytek krému u mě většinou neskončí v misce „na později“. Promíchám je dohromady a udělám z nich malé dortové kuličky nebo domácí nanuky. Doma po nich bývá sháňka často dřív, než se dostanu k utření linky. Míša dezerty v menším formátu mají svoje kouzlo
Klasické
Míša řezy jsou postavené na jednoduché kombinaci, která se drží už roky: kakaový nebo tmavý piškot, tvarohový krém a čokoládová vrstva. Stejný základ se přirozeně objevuje i u dortových verzí. U receptu na Míša dort s jahodami se počítá s nadýchaným korpusem, jemným tvarohem a ganache, zatímco malé dortíky míří spíš na porci tak akorát ke kávě nebo do ruky na oslavu. Recept na lahodné Míša dortíky se šlehačkou a ovocem
Doba přípravy: přibližně 45 minut + chlazení Doba pečení: zhruba 12 minut Počet porcí: asi 10–12 kusů Ingredience pro přípravu Suroviny na tmavý korpus 3 ks vejce 80 g krupicového cukru 80 g hladké mouky 2 lžíce řepkového oleje 1 lžíce kakaa Z čeho udělat tvarohový krém 500 g měkkého tučného tvarohu 200 ml smetany ke šlehání 80 g moučkového cukru 1 lžička vanilkového extraktu nebo vanilkového cukru 6 g želatiny v prášku 3 lžíce studené vody Čokoládová ganache 100 g hořké čokolády 100 ml smetany ke šlehání Dozdobení 150 ml smetany ke šlehání 1 lžíce moučkového cukru 150 g čerstvého ovoce, třeba jahod, malin nebo borůvek Postup přípravy domácích Míša dortíků
1. Připravte si plech nebo nižší formu s pečicím papírem a troubu nastavte na
180 °C. Protože se dortíky skládají z vykrojeného korpusu, stačí upéct jeden nižší plát.
2. Na
kakaový korpus vyšlehejte vejce s cukrem do světlé, nadýchané pěny. Potom opatrně zapracujte mouku prosátou s kakaem a nakonec přidejte olej. Těsto rozetřete na plech pokud možno do stejnoměrné vrstvy.
3. Pečte přibližně
10 až 12 minut, až bude korpus na dotek pružný. Po upečení ho nechte vychladnout. Teprve potom z něj vykrajujte kolečka podle průměru formiček.
4. Formičky nebo cukrářské ráfky vyložte
fólií, dortíky se pak budou po ztuhnutí lépe vyndávat. Na dno každé formičky dejte jedno kolečko korpusu. Když je potřeba, lehce ho prsty srovnejte a přitlačte. Foto: Cooky.cz, Na dno formičky vyložené fólií dejte kolečko vykrojeného korpusu.
5. Na
tvarohový krém nechte nejdřív nabobtnat želatinu ve studené vodě. V míse rozmíchejte tvaroh, moučkový cukr a vanilku dohladka. Vedle si ušlehejte smetanu a pak ji jemně vmíchejte do tvarohového základu.
6. Nabobtnalou
želatinu krátce zahřejte, jen aby se rozpustila. Vařit ji nenechte. Přidejte do ní lžíci tvarohové směsi, promíchejte a až potom ji vmíchejte do celého krému. Tenhle krok pomůže, aby se v krému neudělaly hrudky.
7. Krém rozdělte do připravených formiček na
korpus a povrch trochu uhlaďte. Uložte je minimálně na 2 hodiny do lednice, aby tvarohová vrstva dobře zpevnila. Foto: Cooky.cz. Na korpus dejte tvarohový krém a uložte do lednice. Mezitím si připravte ganache
8.
Smetanu zahřejte těsně pod bod varu, nalijte ji na nalámanou čokoládu a nechte asi minutu stát. Pak směs rozmíchejte do hladké lesklé hmoty a nechte ji mírně zchladnout.
9. Na zpevněný
tvarohový krém nalijte tenčí vrstvu ganache. Formičky vraťte do lednice ještě alespoň na 30 až 45 minut. Čokoláda má zatuhnout, ale neměla by být tvrdá jako tabulka z mrazáku.
10. Těsně před podáváním vyšlehejte
smetanu s trochou moučkového cukru. Dortíky opatrně vyjměte z formiček, ozdobte kopečkem šlehačky a přidejte ovoce. Nejlépe chutnají dobře vychlazené a v lednici vydrží zhruba do druhého dne. Foto: Cooky.cz, Dortíky vyjměte z formiček a ozdobte šlehačkou. Foto: Cooky.cz, Na zdobení použijte libovolné menší ovoce. Ještě pár rad a tip na závěr k Míša dortíkům
Míša dort s tvarohem a čokoládou: Nadýchaný dezert, který spojuje retro chuť s jednoduchou domácí přípravou
Test vědomostí z cukrařiny a pečení: Kdo získá alespoň 8/10 bodů, ten by si mohl otevřít cukrárnu
Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková