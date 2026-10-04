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O sto klientů ročně více. Centrum duševního zdraví v Ostravě rozšíří služby

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V historickém objektu v Kafkově ulici v Ostravě otevřelo Centrum duševního zdraví. Díky zmodernizovaném objektu bude moci navýšit roční kapacitu z dosavadních přibližně 120 na 220 klientů. Centrum zároveň posílí tým odborníků a rozšíří otevírací dobu.
O sto klientů ročně více. Centrum duševního zdraví v Ostravě rozšíří služby

O sto klientů ročně více. Centrum duševního zdraví v Ostravě rozšíří služby

Zdroj: Městská nemocnice Ostrava
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 04.10.2026 11:42

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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