Stárnutí není plynulý proces. Vědci určili, v jaký moment udělá tělo „skok do stáří“

Dlouho jsme si mysleli, že stárneme pozvolna, den za dnem. Nový výzkum publikovaný v odborném časopise „Nature Aging“ ale tuto představu boří. Vědci ze Stanfordovy univerzity v USA prokázali, že lidské tělo prochází dvěma prudkými molekulárními skoky – první přichází kolem 44 let, druhý po šedesátce.
Výzkumný tým sledoval 108 zdravých dobrovolníků po dobu několika let a analyzoval u nich přes 135 tisíc různých molekulárních rysů a mikrobů. Jde o dosud nejdetailnější pohled na to, jak biologicky stárneme. Výsledky ukazují, že v těchto dvou kritických obdobích dochází k masivním změnám v metabolismu, imunitě i fungování orgánů.
Co se děje ve 44 letech? Tělo přestává zvládat tuky a alkohol
Kolem čtyřicátého čtvrtého roku začíná tělo výrazně hůře zpracovávat alkohol, kofein a tuky. Právě v tomto věku se mnohem častěji objevují kardiovaskulární potíže, viditelné změny na pokožce nebo oslabení svalového aparátu.
Zajímavé je, že část těchto změn může souviset i s životním stylem typickým pro tuto věkovou kategorii – sedavé zaměstnání, vyšší stres, méně pohybu. Biologické hodiny ale tikají nezávisle na tom, jak moc se snažíme vypadat mladě.
Po šedesátce nastupuje druhá vlna: problémy s cukry a imunitou
Jakmile člověk překročí hranici 60 let, biologické změny se zaměřují hlavně na metabolismus sacharidů a regulaci imunitního systému. V tomto období se stává kritickou funkce ledvin a celkové zdravie oběhové soustavy.
Vědci z týmu Stanfordovy univerzity navíc v dřívější studii z ledna 2020 (publikované v časopise „Nature Medicine“) identifikovali čtyři různé typy stárnutí – takzvané ageotypy. Každý člověk může stárnout odlišnou rychlostí v oblasti ledvin, jater, metabolismu nebo imunitního systému.
Jak zmírnit dopady rychlého stárnutí? Prevence funguje
Ačkoliv jsou tyto biologické procesy přirozené, správná prevence dokáže jejich projevy výrazně zmírnit. Klíčové je zaměřit se na životní styl právě před dosažením kritických milníků.
- Pravidelný pohyb: Už 4000 kroků denně má prokazatelně pozitivní vliv na celkové zdraví.
- Středomořská strava: Jídelníček bohatý na zeleninu, ryby a olivový olej chrání srdce a snižuje riziko cukrovky druhého typu.
- Ochrana pokožky: Každodenné používání opalovacího krému chrání pleť před předčasným stárnutím způsobeným zářením.
- Omezení stimulantů: Protože se schopnost metabolizovat alkohol a kofein s věkem mění, je rozumné jejich konzumaci postupně upravovat.
Pochopení toho, že stárnutí není pomalý proces, ale série intenzivních vln, nám umožňuje lépe se připravit na nadcházející změny a udržet si vitalitu co nejdéle.
Zdroje článku: azet.sk, med.stanford.edu, nespechej.cz
Autor článku: Barbora Jelínková