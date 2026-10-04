6 jablečných dezertů, které zvládneš bez cukrářského diplomu a provoní ti celou neděli

1. Jablečný crumble: nejvíc vůně za nejméně práce
Čtyři větší jablka nakrájej na kostky, promíchej se lžící cukru, skořicí a trochou citronové šťávy a dej do menší zapékací nádoby.
Na drobenku smíchej 80 g ovesných vloček, 60 g hladké mouky, 60 g cukru a 80 g studeného másla. Prsty vytvoř hrudky, nasyp je na jablka a peč přibližně 30 minut při 180 °C, dokud povrch nezezlátne a jablka nezačnou bublat.
Teplý crumble s řeckým jogurtem nebo kopečkem vanilkové zmrzliny je dezert pro lidi, kteří chtějí domácí koláč bez části, kde se vyrábí koláč.
2. Jablečné taštičky z listového těsta
Jedno balení chlazeného listového těsta nakrájej na šest až osm čtverců. Dvě jablka oloupej, nakrájej na malé kostičky a smíchej se skořicí, trochou cukru a lžičkou citronové šťávy.
Na polovinu každého čtverce dej náplň, přehni do trojúhelníku a okraje stiskni vidličkou. Povrch potřísni rozšlehaným vejcem, několikrát propíchni a peč při 200 °C asi 18–22 minut dozlatova.
Pokud chceš taštičky slavnostnější, přidej do náplně nasekané vlašské ořechy nebo pár rozinek. Pokud nechceš, nedělej nic; teplé jablko v listovém těstě je dostatečný program samo o sobě.
3. Pečená jablka s ořechy a medem
Čtyřem jablkům vykroj jádřinec tak, aby spodní část zůstala celá. Do vzniklého otvoru dej směs nasekaných ořechů, trochy skořice, lžičky medu a malého kousku másla.
Jablka posaď do zapékací misky, na dno nalij pár lžic vody a peč při 180 °C zhruba 25–35 minut podle velikosti a odrůdy. Mají změknout, ale ne se úplně rozpadnout.
Podávej je teplá s jogurtem, zakysanou smetanou nebo vanilkovou zmrzlinou. Je to dezert, který vypadá důstojněji, než kolik práce jsi mu skutečně věnovala.
4. Jablečné lívanečky se skořicí
Jedno větší jablko nahrubo nastrouhej. Přidej jedno vejce, 150 ml mléka, 120 g hladké mouky, půl lžičky prášku do pečiva, špetku soli a skořici.
Na pánvi potřené trochou oleje nebo másla smaž menší lívanečky z obou stran dozlatova. Podávat je můžeš s jogurtem, tvarohem, trochou javorového sirupu nebo jen poprášené moučkovým cukrem.
Jsou někde mezi dezertem, snídaní a argumentem, proč už v neděli nic složitějšího péct nebudeme. Všechny tři role zvládají dobře.
5. Líný štrúdl z hotového těsta
Listové nebo tažené těsto rozlož, posyp trochou strouhanky a přidej tři až čtyři nahrubo nastrouhaná jablka. Přisyp skořici, cukr podle sladkosti jablek, rozinky a nasekané ořechy, pokud je máš ráda.
Závin stoč, přenes spojem dolů na plech, potřísni vejcem a peč při 190 °C přibližně 30 minut. Nech ho alespoň chvíli vychladnout, protože horká jablečná náplň má schopnost způsobit velmi rychlé životní poučení. Domácí těsto je samozřejmě krásná věc. Není ale podmínkou platnosti nedělního štrúdlu.
6. Jablka na másle s čokoládou a ořechy
Když nechceš zapínat troubu, dvě jablka nakrájej na tenčí měsíčky a dej je na pánev s malým kouskem másla. Přidej skořici a pár minut je opékej, dokud nezměknou a na okrajích lehce nezkaramelizují.
Přesuň je do misek, přidej nasekanou hořkou čokoládu a ořechy a nech teplo jablek čokoládu trochu rozpustit. Pokud chceš větší dezert, přidej jogurt nebo zmrzlinu.
Je to přesně ta věc, kterou můžeš udělat deset minut před filmem a přesto máš pocit, že jsi „něco upekla“. Neděle nepotřebuje vědět všechny technické detaily.
Jedna mísa jablek, šest velmi dobrých plánů
Na jablečných dezertech je sympatické, že nevyžadují dokonalost. Kyselé jablko dostane cukr, měkčí skončí v crumble a kus, který nevypadá výstavně, se po půlhodině v troubě stane nejžádanější částí neděle. A jestli po bytě voní skořice a máslo, pondělí může ještě chvíli počkat.
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Zdroje: King Arthur Baking – Autumn Apple Turnovers [1], King Arthur Baking – Apple Crumb Cake [2].