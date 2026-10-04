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Chtěla prodat dvě palmy, místo toho přišla o sto tisíc

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Dennívýzva
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Nabízela k prodeji dvě palmy, místo prodeje ale přišla o 100 tisíc korun. Ženu kontaktoval zájemce přes inzertní portál a nabídnul, že vše potřebné zařídí, stačilo jen vyplnit údaje do zaslaného dotazníku. Když tak žena učinila, z jejího účtu odešlo několik plateb do zahraničí.
Chtěla prodat dvě palmy, místo toho přišla o sto tisíc

Chtěla prodat dvě palmy, místo toho přišla o sto tisíc

Zdroj: Anh Tuan Tran
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 04.10.2026 12:04

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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