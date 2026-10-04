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Drogové večírky ve Sněmovně nebyly výjimkou: Exnáměstek Hollan popsal, co se děje v zákulisí

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Drogy se podle bývalého brněnského náměstka Matěje Hollana (41) objevují i ve vysoké politice. V rozhovoru pro Blesk promluvil o kokainu ve Sněmovně, jeho spojení se společenským postavením i o tom, proč za největší problém považuje alkohol. Konkrétní jména ale neuvedl.
Podle Hollana se drogy objevují i ve vysoké politice

Podle Hollana se drogy objevují i ve vysoké politice

Zdroj: Instagram.com/ Matěj Hollan
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 04.10.2026 08:37

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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