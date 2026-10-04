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Agáta Hanychová ukázala v plavkách výsledky z posilovny. Na fotce záměrně ponechala tělesné nedostatky

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Agáta Hanychová ukázala na sociální síti fotografii v plavkách bez retuše. Promluvila o cvičení v posilovně, úpravách obličeje a charitativní sbírce.
Agáta Hanychová

Agáta Hanychová

Zdroj: FOTO:David Sedlecký, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 04.10.2026 12:02

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