Agáta Hanychová ukázala v plavkách výsledky z posilovny. Na fotce záměrně ponechala tělesné nedostatky

Agáta Hanychová zveřejnila po několika týdnech cvičení s trenérkou fotografii v plavkách. Influencerka se vyfotila během rodinného pobytu v Mariánských Lázních a snímek podle svých slov nijak neretušovala. V uplynulých dnech navíc otevřeně promluvila o kosmetických úpravách, které podstoupila v obličeji, a také o charitativní sbírce pro svou fanynku.
Cvičení a snímek bez retuše
Hanychová se na konci září vyfotila v hnědých dvoudílných plavkách u okna v hotelu Esplanade Spa & Golf Resort. Fotografie vznikla během víkendového pobytu, kam vyrazila s rodinou. Jednačtyřicetiletá influencerka se rozhodla pro změnu a začala pravidelně navštěvovat fitness centrum. Cílem podle ní nebylo drastické hubnutí, ale zpevnění těla a zlepšení fyzické kondice.
Na tréninky si najala profesionální trenérku, aby cviky prováděla správně a tělu neuškodila. Trenérka ji během cvičení nešetří, díky čemuž se Hanychová podle svých slov cítí sebevědoměji. Výsledek její práce sledující viděli na zveřejněném snímku, ke kterému připojila vyjádření o vnímání vlastního těla.
„Pokroky vidím a neretušuju ani to, co mám na tom boku. Protože tohle je prostě realita,“ napsala k fotografii. Dodala také, že i když ještě nedosáhla ideálního stavu, posunula se z původního bodu.
Za možnost věnovat se cvičení poděkovala svému manželovi Miroslavu Dopitovi. Podle jejích slov jí dává prostor a čas, aby se mohla zaměřit sama na sebe.
Reakce na sociální síti
Pod fotografií se sešlo přes dva tisíce souhlasných reakcí, včetně podpory od manžela. V komentářích se fanoušci shodovali, že postava vypadá dobře i s drobnými nedostatky. Některé sledující oceňovaly její přístup k ženským křivkám a nabádaly k přijetí vlastního těla.
K příspěvku se vyjádřila i jedna z obyvatelek Mariánských Lázní, která zavzpomínala na dobu, kdy bydlela pod hotelem Esplanade. Další ženy upozorňovaly na tlak na dokonalost a oceňovaly, že Hanychová ukazuje reálnou postavu. „Máš normální postavu, jen prostě tvar klučičí, ne typycky ženskou s ženskýma bokama,“ napsala jedna z diskutujících. Objevila se i praktická rada, že by si mohla vytáhnout pásky plavek nad boky, což by nohy opticky prodloužilo.
Úpravy obličeje a setkání s miss
Začátkem října se Hanychová objevila také na setkání bývalých královen krásy. Sama v roce 2005 obsadila v soutěži Miss České republiky třetí místo. Na akci se potkala s tehdejší vítězkou Lucií Šlégrovou. Zde Hanychová přiznala, že má zvětšené rty.
„Jsme obě dvě ve věku, kdy potřebujeme vyživit pusu, ta pusa je tak hezčí,“ řekla k úpravám. K zákrokům se podle svých slov hlásí a nemá potřebu je tajit. „Cítím se líp i po tom litru botoxu, co mám v čele,“ dodala s nadsázkou. Zmínila také operaci očních víček, kterou jí ze zdravotních důvodů doporučila lékařka.
Sbírka na auto pro fanynku
Kromě vlastního vzhledu se Hanychová aktuálně věnuje i charitativní činnosti. Rozhodla se finančně podpořit svou fanynku Martinu, se kterou se osobně setkala na zahradní akci pro dvacet sledujících. Martina pečuje sama o čtrnáctiletou autistickou dceru Amálku, která váží sto kilogramů.
„Martina je na tom váhově podobně jako já. Já ji poznala na své zahradě,“ uvedla Hanychová s tím, že fanynka vyrazila ven poprvé po třinácti letech. „Tatínek je opustil, vše táhne sama. Je to velká bojovnice, nic nechtěla,“ popsala situaci influencerka. Hanychová se snaží pro ni pomoct vybrat peníze na pořízení nového automobilu a přídavného elektrického pohonu na invalidní vozík. Do cílové částky aktuálně chybí asi 340 tisíc korun.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (znesnaze21, instagram, super).