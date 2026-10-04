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Švestkové knedlíky s tvarohovou náplní a máslovou strouhankou

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Švestkové knedlíky jsou pro mě čistá nostalgie. Bramborové těsto s tvarohem, uvnitř švestka, navrch máslo a slazená zákyska. Tohle je přesně ten recept, který se dělá z toho, co máte doma, a přitom pokaždé překvapí, jak moc je výsledek dobrý.
Obrázek na recept na švestkové knedlíky

Obrázek na recept na švestkové knedlíky

Zdroj: Foto: Cooky.cz, recept na švestkové knedlíky
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 04.10.2026 06:25

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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