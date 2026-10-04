Švestkové knedlíky s tvarohovou náplní a máslovou strouhankou

Švestkové knedlíky mám spojené s úplně obyčejnou domácí nostalgií. Babička u plotny, hrnec s vodou, na stole připravený mák a máslo vonělo po celé kuchyni. My s bratrem jsme seděli u stolu a hlídali, který knedlík půjde ven jako první. Tenhle recept z bramborového těsta s tvarohem patří přesně k těm jídlům, na která není potřeba nic zvláštního kupovat ani mít za sebou cukrářský kurz. Přesto se po nich většinou jen zapráší. Knedlíky jsou měkké, lehké a švestka uvnitř se při vaření rozvoní tak, že jeden kousek málokdy stačí.
Na tomhle receptu je příjemná i jeho praktičnost. Bramborové těsto bývá nejlepší z brambor, které se uvaří den předem. Dělám to tak, že při obědě prostě přihodím do hrnce o pár brambor navíc, většinou čtyři nebo pět. Druhý den jsou studené, zpevněné a jdou dobře nastrouhat nebo rozmačkat. Těsto se pak tolik nelepí, drží pohromadě a knedlíky se ve vodě nerozjedou.
Z jedné dávky těsta bez potíží zabalíte 24 švestek, což vypadá jako slušná porce, ale u stolu s dětmi to mizí rychleji, než by člověk čekal. Když zrovna nejsou švestky, dají se použít , jahody meruňky nebo jablka nakrájená na menší kousky.
Můj tip: Těsto je tak akorát ve chvíli, kdy se přestane výrazně chytat na ruce. Mouku přisypávejte opatrně, ne podle pocitu „ještě trochu pro jistotu“. Příliš hutné těsto udělá z knedlíků těžší koule a pryč je nadýchanost, kvůli které stojí za to je dělat. Nejjednodušší kontrola je uvařit nejdřív jeden zkušební knedlík: vložte ho do vroucí osolené vody, nechte vyplavat, povařte ještě 4 až 5 minut a pak ho rozkrojte. Hned uvidíte, jestli je těsto hotové a švestka uvnitř měkká. Recept na nadýchané švestkové knedlíky z bramborového těsta s tvarohem
Celková délka přípravy: přibližně 45 minut (plus čas na vychladnutí brambor, pokud nejsou z předchozího dne) Počet porcí: 24 knedlíků (4-6 porcí) Ingredience k přípravě
Bramborové těsto: 4 až 5 středně velkých vařených brambor (uvařených den předem, osolených) tvaroh, asi 150 až 200 g, použijte ten, který máte po ruce (měkký i tučný je v pořádku) 1 celé vejce přibližně 200 g polohrubé mouky (velký hrnek), řiďte se hlavně konzistencí těsta špetka soli nastrouhaná citronová kůra (volitelně, ale do těsta se hodí)
Náplň: 24 švestek středně velkých, zralých, ale pořád pevných
Podávání: rozpuštěné máslo slazená zákyska nebo zakysaná smetana s cukrem případně mletý mák s moučkovým cukrem Postup přípravy ovocných bramborových knedlíků se švestkami
1. Uvařené a vychladlé
brambory nastrouhejte najemno, případně je pečlivě rozmačkejte vidličkou. Důležité je, aby byly opravdu studené. Teplé brambory pustí do těsta víc vlhkosti a knedlíky se pak ve vodě snadno trhají. Nejlépe se pracuje s bramborami z předchozího dne, uvařenými v osolené vodě.
2. K připraveným bramborám přidejte
tvaroh, vejce, špetku soli a podle chuti také nastrouhanou citronovou kůru. Promíchejte. Potom začněte po menších dávkách zapracovávat polohrubou mouku. Těsto kontrolujte rukama, ne jen vařečkou. Jakmile se přestane výrazně lepit na dlaně, je na dobré cestě. S moukou to nepřehánějte. Švestky omyjte a osušte
3. Pecku nechte uvnitř, švestky zůstanou vcelku. Pokud máte opravdu velké kusy, dají se opatrně naříznout, vypeckovat a zase přitisknout k sobě, ale celá švestka udělá šťavnatější knedlík.
4. Těsto rozdělte zhruba na 24 podobně velkých kousků. Každý kousek v dlani rozmáčkněte na placičku, doprostřed dejte
švestku a těsto kolem ní pevně zavřete. Spoje pořádně přimáčkněte. Tady se vyplatí nespěchat, protože každá mezírka znamená šťávu utíkající do vody. Foto: Cooky.cz, Příprava švestkových knedlíků
5. Ve větším hrnci přiveďte k varu
osolenou vodu. Vody musí být dost, knedlíky potřebují místo. Vkládejte je po dávkách, ne celý počet najednou, aby se k sobě nepřilepily.
6. Jakmile knedlíky
vyplavou na povrch, stáhněte var na mírnější a vařte ještě 4 až 5 minut. První várku se vyplatí ověřit jedním kusem: vytáhněte ho děrovanou lžící, rozkrojte a podívejte se, jestli je těsto provařené a švestka změkla.
7. Hotové knedlíky vyjměte děrovanou lžící a hned je přelijte
rozpuštěným máslem. Neslepí se a získají chuť, která k nim prostě patří. Nechte je krátce okapat a můžete servírovat. Foto: Cooky.cz, Vaření švestkových knedlíků
8. Na talíři přidejte ještě trochu másla a k tomu
slazenou zákysku. U nás doma tahle varianta vede už dlouho. Kdo dává přednost klasice, posype knedlíky mletým mákem promíchaným s moučkovým cukrem. Špatně nedopadne ani jedna možnost. Tipy redakce: Brambory den předem: Studené vařené brambory mají pevnější strukturu a nejsou tak vodnaté jako ty čerstvě uvařené. Těsto se z nich lépe tvaruje, méně zlobí na rukou a knedlíky při vaření drží pohromadě. Je to drobnost v plánování, ale ve výsledku je znát. Záměna ovoce: Švestky jsou sázka na jistotu, jenže stejný základ snese i jahody, meruňky nebo jablka nakrájená na kousky a promíchaná se skořicí. U jahod počítejte s tím, že pustí víc šťávy, takže těsto kolem nich uzavírejte pečlivěji než obvykle. Konzistence těsta: Množství mouky berte jako orientační. Záleží na vodnatosti brambor i na tom, jaký tvaroh použijete. Těsto nemá být suché a tvrdé, ale ani se nesmí táhnout mezi prsty. Vezměte malý kousek, zkuste ho obalit kolem švestky, a pokud nepraská ani se netrhá, můžete pokračovat. Podávání zákyskou: Slazená zákyska je jednoduše zakysaná nebo kysaná smetana promíchaná s trochou moučkového cukru podle chuti. Kyselost smetany dobře stáhne sladkost švestek a másla. Na papíře to možná nevypadá úplně samozřejmě, na talíři ale tahle kombinace funguje velmi dobře.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková