WhatsApp od října zpoplatnil zprávy. Kolik zaplatí běžný uživatel za jednu zprávu?Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
WhatsApp od října zpoplatnil zprávy. Kolik zaplatí běžný uživatel za jednu zprávu?
Článek byl publikován 04.10.2026 11:17
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