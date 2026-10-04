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WhatsApp od října zpoplatnil zprávy. Kolik zaplatí běžný uživatel za jednu zprávu?

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WhatsApp od 1. října změnil pravidla a část zpráv skutečně zpoplatnil. Běžný uživatel ale za zprávu kamarádovi, fotografii ani přijatou odpověď neplatí. Nový ceník míří jinam.
WhatsApp od října zpoplatnil zprávy. Kolik zaplatí běžný uživatel za jednu zprávu?

WhatsApp od října zpoplatnil zprávy. Kolik zaplatí běžný uživatel za jednu zprávu?

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 04.10.2026 11:17

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Tento článek byl publikován ze zdrojů IT pro Tebe

ITTB.cz neboli IT pro Tebe sleduje svět moderních technologií tak, aby se v něm neztratili ani běžní uživatelé. Věnuje se mobilům, počítačům, umělé inteligenci, aplikacím, chytré elektronice, digitální bezpečnosti i novinkám, které postupně vstupují do každodenního života. Důležitou součástí webu...

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