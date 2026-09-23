Maliňák přímo z lednice: Vypadá jako z cukrárny a zvládnete ho doma bez pečení

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Maliňák přímo z lednice: Vypadá jako z cukrárny a zvládnete ho doma bez pečeníPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Maliny patří k letním favoritům, a to z dobrého důvodu. Jsou plné vitamínu C, antioxidantů a vlákniny, a přitom chutnají jako odměna, ne jako zdravá povinnost. Tento nepečený dort s piškotovým korpusem, zakysanou smetanou a vrstvou šlehačky je přesně ten typ receptu, který zvládnete i v největším letním parnu, protože trouba zůstane celou dobu vypnutá. Výsledek je svěží, krémový a vydrží v lednici klidně dva dny.
Nepečený malinový dort
Zdroj: Foto: Cooky.cz, Tohle je ten dort, co si ho lidi fotí dřív, než ho rozkrojí: Nepečený malinový dort bez jediné komplikace
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