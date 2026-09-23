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Maliňák přímo z lednice: Vypadá jako z cukrárny a zvládnete ho doma bez pečení

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Maliny patří k letním favoritům, a to z dobrého důvodu. Jsou plné vitamínu C, antioxidantů a vlákniny, a přitom chutnají jako odměna, ne jako zdravá povinnost. Tento nepečený dort s piškotovým korpusem, zakysanou smetanou a vrstvou šlehačky je přesně ten typ receptu, který zvládnete i v největším letním parnu, protože trouba zůstane celou dobu vypnutá. Výsledek je svěží, krémový a vydrží v lednici klidně dva dny.
Nepečený malinový dort

Nepečený malinový dort

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Tohle je ten dort, co si ho lidi fotí dřív, než ho rozkrojí: Nepečený malinový dort bez jediné komplikace
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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