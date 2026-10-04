Aplikace nabízí čtyři nové výlety na málo známá místa napříč oblastí Českého lesa

Mobilní aplikace EPU rozšiřuje nabídku turistických tras v turistické oblasti Český les. Čtyři nové výlety představují méně známá místa regionu, jeho historii a přírodní zajímavosti. Z nově představených tras vede územím CHKO Český les pouze výlet ke zřícenině Schellenberg a na rozhlednu Havran. Ostatní tři trasy se nacházejí mimo hranice CHKO. Aplikace neslouží jen jako navigace. Funguje také jako interaktivní průvodce, upozorňuje na zajímavá místa a seznamuje uživatele s historií krajiny i s rostlinami a živočichy, které mohou během výletu pozorovat.
„Je dobře, když lidé CHKO Český les poznávají, ale stejně důležité je, aby věděli, jak se v chráněné krajině pohybovat. Návštěvnost sama o sobě nemusí být problém. Důležité je, aby byla rozložena v prostoru a čase a aby návštěvníci respektovali pravidla ochrany přírody. Právě v tom mohou moderní aplikace pomoci – nejen tím, že člověka někam zavedou, ale také tím, že mu vysvětlí, proč je některé místo citlivé, jaké druhy zde žijí a jak se v něm chovat,“ říká Kateřina Juhaňáková z Regionálního pracoviště Správa CHKO Český les.
Na přípravě nových tras se podílela také Destinační společnost Český les, která se věnuje rozvoji cestovního ruchu v této lokalitě. „Český les má jednu velkou výhodu, stále zde najdete místa, kde si člověk může užít krajinu v klidu a bez davů. Právě to bychom chtěli návštěvníkům více ukazovat. Pokud lidé hledají alternativu k nejvytíženějším místům sousedních hor, Český les jim má co nabídnout. Nejde přitom jen o přírodu, ale také o příběhy zaniklých obcí, historii pohraničí, rozhledy a množství tras, které mohou být pro návštěvníky novým objevem,“ říká Lenka Křížková, ředitelka Destinační společnosti Český les.
Kam se turisté podívají?
Nové výlety nesou názvy Branou do Všerubského průsmyku, Údolím Hamerského potoka, Naučnou stezkou Panský vrch a K zřícenině Schellenberg a na rozhlednu Havran. Propojují přírodní zajímavosti s historií pohraničí a mohou přispět k lepšímu rozložení návštěvnosti v západních Čechách.
Trasa Branou do Všerubského průsmyku zavádí návštěvníky do prostoru historického průchodu přes pohraniční hory. Všerubský průsmyk v minulosti spojoval české vnitrozemí s Bavorskem a vedly jím obchodní i komunikační cesty. Také dnes je zde patrné propojení přírodního a historického charakteru pohraničí.
Výlet Údolím Hamerského potoka připomíná historii zdejšího průmyslu a využívání vodní energie. Přibližně 2,2 kilometru dlouhá naučná stezka vede kolem pozůstatků někdejších hamrů a mlýnů, památné dubové aleje a více než 250 let starého Broumovského jasanu. Trasa je vhodná také pro méně zdatné chodce.
Naučná stezka Panský vrch představuje přírodu, historii a kulturní dědictví Mariánskolázeňska. V okolí se nachází židovský lesní hřbitov s náhrobky pocházejícími již ze 17. století, prameny kyselky a Panská rozhledna. Na její vyhlídkovou plošinu vede 207 schodů a za dobrého počasí nabízí výhled do širokého okolí.
Jedinou z nových tras vedoucí územím CHKO Český les je výlet K zřícenině Schellenberg a na rozhlednu Havran. Havran s nadmořskou výškou 894 metrů je nejvyšším vrcholem severní části Českého lesa na území CHKO a leží u česko-bavorské hranice. Výlet lze spojit s návštěvou zříceniny hradu Schellenberg na německé straně.
Okolí Havranu připomíná také historii železné opony a někdejšího pohraničního pásma. Na trase a v její blízkosti se nacházejí historické hraniční kameny, skalní útvar Brotfelsen, pozůstatky prvorepublikového opevnění a místa spojená se zaniklými obcemi. Na jednom výletu se zde propojuje příroda, historie česko-německého pohraničí i připomínky doby, kdy byla tato část krajiny kvůli železné oponě prakticky uzavřená.
Žádné davy turistů nepotkáte
„Smyslem EPU není posílat všechny návštěvníky na několik nejznámějších míst. Naopak chceme ukazovat, že zajímavý výlet může začínat i tam, kde člověk žádné davy turistů nepotká. Aplikace přitom není jen turistickou mapou, která uživatele dovede z jednoho bodu do druhého. Funguje také jako interaktivní průvodce krajinou,“ říká Ladislav Cirhan, tvůrce aplikace EPU.
Uživatelé si mohou výlety vybírat podle délky nebo způsobu pohybu. Aplikace jim během cesty nabízí informace o přírodě, místních zajímavostech a příbězích krajiny. Cílem je nejen usnadnit plánování výletů, ale také podporovat ohleduplnější cestování a přivádět návštěvníky do míst, která stojí mimo hlavní turistický proud. Od začátku roku 2025 získala aplikace 12 670 nových registrací, což představuje přibližně sedmdesátiprocentní růst uživatelské základny.