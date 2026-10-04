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Aplikace nabízí čtyři nové výlety na málo známá místa napříč oblastí Českého lesa

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Čtyři výlety napříč turistickou oblastí Český les nově nabízí mobilní aplikace EPU. Návštěvníky zavede k pozůstatkům hamrů a mlýnů, historickým cestám, vyhlídkám i místům spojeným se železnou oponou. Nové trasy ukazují, že atraktivní cíle lze objevovat i mimo hlavní turistický proud.
Aplikace nabízí čtyři nové výlety na málo známá místa napříč oblastí Českého lesa

Aplikace nabízí čtyři nové výlety na málo známá místa napříč oblastí Českého lesa

Zdroj: Pavel Pechoušek
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 04.10.2026 12:02

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

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