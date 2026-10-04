Tři čtvrtiny Čechů se bojí podvodů vytvořených pomocí AI

Češi se umělé inteligence jako takové tolik nebojí, mnohem více je ale zneklidňují její konkrétní dopady. Vyplývá to z prvního ročníku průzkumu Český barometr obav z AI 2026, který Česká asociace AI sestavila na vzorku 1407 dospělých respondentů. Výsledky zveřejnila na tiskové konferenci k zahájení třetího ročníku Měsíce AI. Největší strach panuje z podvodů generovaných pomocí AI, které znepokojují 77,5 procenta dotázaných. Podvržená videa nebo fotografie, takzvané deepfaky, trápí 72,3 procenta a kybernetické útoky 70,6 procenta lidí. Negativní dopady AI na děti by vadily 70,1 procentům respondentů a ztrátu kontroly nad pokročilými systémy se obává 61,8 procenta. Zajímavé je srovnání obecné a konkrétní otázky. Pokud je lidem AI představena v konkrétním kontextu podvodu, míra zneklidnění je přibližně o polovinu vyšší než při obecně položené otázce na technologii jako celek. Ztrátu zaměstnání kvůli AI se obává 39,5 procenta ze sledovaných 850 pracujících respondentů. Mezi každodenními uživateli AI je to jen 42,1 procenta, zatímco mezi těmi, kdo ji vůbec nepoužívají, podíl stoupá na 64,6 procenta. Tato čísla nevypovídají o skutečné pravděpodobnosti zániku konkrétních pozic. Ředitel asociace Lukáš Benzl k výsledkům říká, že "lidé potřebují vědět, jak rozpoznat podvod, co se může změnit v jejich práci a kdo ponese odpovědnost, pokud AI způsobí škodu." Asociace chce proto obavy pojmenovávat konkrétně a hledat konkrétní řešení. Průzkum odhalil také postoje k regulaci a infrastruktuře. Zpomalení vývoje nejpokročilejších systémů do doby, než bude zajištěna větší bezpečnost, by podpořilo 52,1 procenta účastníků. Budování AI infrastruktury a datových center přímo v Česku vítá 76,8 procenta respondentů. Schopnost rozpoznat věrohodný deepfake si přisuzuje jen 26,4 procenta dotázaných, jde ovšem o vlastní odhad, nikoli o výsledek reálného testu. Povinné označování obsahu vytvořeného převážně umělou inteligencí podporuje drtivých 86,4 procenta. Ve zdravotnictví by 71,1 procenta lidí přivítalo, kdyby AI doporučila diagnózu a finální slovo měl lékař. Výuku o fungování a bezpečném používání AI ve školách podporuje 71,5 procenta respondentů. Jan Kadlec, ředitel společnosti Medista, která se na průzkumu podílela, upozorňuje, že "konečné rozhodnutí musí zůstat na člověku", přičemž ve zdravotnictví to podle něj platí dvojnásob. Měsíc AI, v jehož rámci byly výsledky prezentovány, zahrnuje více než 50 bezplatných akcí, přednášek, konferencí a workshopů konaných po celý říjen. Hlavní centrum dění je v AI hubu v pražském Karlíně.
Zdroj: autorský text / ČTK