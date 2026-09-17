Bezpracný nepečený čokoládový dezert, který zvládnete bez dlouhého čekání. Tento si zamilujete

mám ráda hlavně v situaci, kdy se mi nechce zapínat troubu a přesto chci na stůl něco, co nevypadá jako nouzovka. Tenhle Nepečené dezerty stojí na piškotech, tvarohu a dvou druzích čokolády, takže je sytý, čokoládový dezert jednoduchý a po vychlazení drží pěkně tvar. Jen počítejte s tím, že největší práce je nakonec čekání, až ztuhne.
V podstatě jde o menší domácí dort do formy o průměru
18 cm. Podobné nepečené dezerty se často dělají ze sušenek, někde se dává víc másla, jinde zase hutnější ze smetany a čokolády. Tvaroh mi ale v tomhle receptu sedí víc. Krém trochu odlehčí. A ještě drobnost, ale důležitá: ganache čokoládu nikdy nevařte a smetanu jen zahřejte. Když se to přežene, hladký krém se snadno změní v něco, co už se zachraňuje hůř.
U
krému je dobré pohlídat dvě věci. Tvaroh by měl být jemný, bez výrazných hrudek, a čokoláda rozpuštěná, jen ne rozpálená. Když se vmíchá do másla a tvarohu v klidu, vznikne krém, který po vychlazení pěkně drží a dá se krájet. Hned po sestavení to ale nezkoušejte. Z formy by spíš vyjela čokoládová lavina než dezert na talíř. Recept na dvoubarevný čokoládový dezert bez pečení
Doba přípravy: 35 minut + chlazení alespoň 4 hodiny Co potřebujeme
Základ do formy: 150 g dětských piškotů 80 g rozpuštěného másla nebo rostlinného tuku
Tmavý krém: 250 g jemného tvarohu 60 g měkkého másla nebo rostlinného tuku 120 g tmavé čokolády
Světlý krém: 250 g jemného tvarohu 60 g měkkého másla nebo rostlinného tuku 120 g bílé čokolády
Čokoládová poleva: 120 g tmavé čokolády 100 g teplé smetany na šlehání Foto: Se souhlasem Taká obyčajná žienka domáca, Trouba má utrum: Čokoládový dezert bez pečení zachrání mlsné chvíle, když chcete efektní sladkost bez zbytečné práce Postup přípravy nepečeného čokoládového dezertu
1.
Dětské piškoty rozmixujte najemno. Kdo nechce vytahovat mixér, vezme váleček a sáček, funguje to taky. Drobky promíchejte s rozpuštěným máslem, směs natlačte do dortové formy o průměru 18 cm a dejte ji nejméně na 15 minut do lednice.
2. Ve vodní lázni, případně opatrně v mikrovlnce, rozpusťte
120 g tmavé čokolády. Chvíli ji nechte zchladnout. Potom ji vyšlehejte s 60 g měkkého másla a nakonec přidejte 250 g jemného tvarohu. Promíchejte do hladkého krému.
3. Tmavý krém rozetřete na vychlazený piškotový základ a formu vraťte na 10 až 15 minut do lednice. Vrstva lehce zpevní a světlý krém se do ní potom nebude tolik zařezávat.
4. Stejně připravte i světlou část ze
120 g bílé čokolády, 60 g měkkého másla a 250 g jemného tvarohu. Naneste ji na tmavý krém a povrch uhlaďte. Nemusí být jako podle pravítka, poleva drobné nerovnosti schová.
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5. Na polevu zahřejte
100 g smetany na šlehání. Má být horká, ale nemá se vařit. Přidejte nalámanou tmavou čokoládu, nechte ji krátce povolit a potom rozmíchejte do hladké lesklé polevy.
6. Polevu nalijte na horní vrstvu dezertu. Formou můžete opatrně klepnout o linku, povrch se tím srovná. Pak dezert dejte do lednice alespoň na
4 hodiny, ještě lepší je nechat ho tam přes noc.
7. Před krájením objeďte okraj formy nožem. U jednotlivých řezů nůž vždy otřete, vrstvy pak zůstanou čistě oddělené a nebudou vypadat, jako by dezert někdo krájel ve spěchu tupou lžící.
TIP: Pokud chcete povrch trochu ozdobit, nasypte na čerstvě nalitou polevu nasekané lískové ořechy. Ovoce přidejte raději až na zatuhlý dezert, jinak se může do polevy zabořit. Foto: Se souhlasem Taká obyčajná žienka domáca, Trouba má utrum: Čokoládový dezert bez pečení zachrání mlsné chvíle, když chcete efektní sladkost bez zbytečné práce Co když chcete jinou verzi?
Piškoty se dají vyměnit za
sušenky. U podobných nepečených dortů se často používá sušenkový základ se 100 g rozpuštěného másla do formy o průměru 18 cm. Funguje to dobře, jen výsledek bývá hutnější a trochu mastnější. Piškotový základ je jemnější a čokoládový krém na něm víc vynikne.
Výraznější chuť získáte čokoládou s vyšším podílem kakaa v tmavé vrstvě. U nepečených čokoládových dortů je to běžná úprava a na chuti je opravdu znát. Bílá vrstva dezert naopak zjemní, takže nepůsobí tak těžce. Pokud bílou čokoládu nemusíte, můžete připravit obě vrstvy tmavé. V takovém případě bych ale ubrala trochu másla, aby krém nebyl zbytečně hutný.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, se souhlasem
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