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Zoufale shání peníze, ale dočkal se jen výsměchu: Zdeněk Godla prodává synovu 20 let starou ojetinu

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Herce Zdeňka Godlu dlouhodobě trápí finanční potíže, které se snaží řešit různými způsoby. Nedávno se rozhodl prodat téměř 20 let starou ojetinu svého syna, místo peněz navíc se ale dočkal jen výsměchu lidí.
Zoufale shání peníze, ale dočkal se jen výsměchu: Zdeněk Godla prodává synovu 20 let starou ojetinu

Zoufale shání peníze, ale dočkal se jen výsměchu: Zdeněk Godla prodává synovu 20 let starou ojetinu

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 04.10.2026 11:26

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kapitalio

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