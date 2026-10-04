Zoufale shání peníze, ale dočkal se jen výsměchu: Zdeněk Godla prodává synovu 20 let starou ojetinu

Herce Zdeňka Godlu dlouhodobě trápí finanční potíže, které se snaží řešit různými způsoby. Nedávno se rozhodl prodat téměř 20 let starou ojetinu svého syna, místo peněz navíc se ale dočkal jen výsměchu lidí.
Zdeněk Godla dostal od soudu šanci zbavit se svých dluhů, své závazky ale příliš dobře neplní. Jenže místo toho, aby
známý herec spolu s manželkou dluhy poctivě spláceli, tak udělali přesný opak. Aby toho nebylo málo, údajně si nadělali dluhů ještě víc. Godla se to snaží zachránit všemi možnými způsoby včetně snahy prodat staré auto.
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„Prodám, viměním“. Tak zněla slova Zdeňka Godly s obrovskou gramatickou hrubkou, které napsal do příspěvku na sociálních sítích, kde chtěl ojetinu prodat. Tím nejspíš ještě víc nahrál lidem, kteří si z něj prakticky okamžitě začali dělat legraci. Herec do příspěvku nenapsal o autě vůbec nic. Rok výroby, počet najetých kilometrů ani nic o stavu vozidla. Neuvedl ani cenu.
To mu lidé připomněli, a tak postupně uvedl potřebné informace v komentářích. Dodal také to, že auto prodává jeho syn. Místo zájemců se ale dočkal jen posměchů.
„Vy kandidujete v Chomutově a neumíte psát česky? To je celkem parodie,“ pustil se do něj jeden z komentujících. Lidé si z jeho chyby v příspěvku o dvou slovech dělali takovou legraci, až herec hrubku nakonec opravil. Komentující si nebrali servítky
Ojetina Zdeňka Godly
zřejmě není v příliš dobrém stavu, což mnozí lidé poznali i z pouhé fotografie na sociálních sítích. „Mám tu pytlík nemleté Jihlavanky, kdybyste chtěl vyměnit,“ vzkázal Godlovi pobavený uživatel. Další se zajímal, jestli auto nebude exekučně zabaveno.
„Vyměním za tabák a papírky,“ napsal další z komentujících, jenž se domníval, že takové auto by se dalo vyměnit jedině za autíčko na dálkové ovládání. Herec Zdeněk Godla v pořadu Show Jana Krause v roce 2019. Foto: Show Jana Krause, FTV Prima/Wikimedia Commons (CC BY 3.0)
Zdá se, že se herci po finanční stránce příliš dobře nedaří. Natáčecích dnů má údajně málo a pouze ze svého důchodu nezvládá platit
splátky ve výši 16 000 Kč měsíčně. Přesto na tom může být hůř, pokud soud usoudí, že si pomoc nezaslouží.
V září se měl dostavit k soudu, kde by měl vysvětlit, proč by mělo oddlužení pokračovat. Jenže Godla si nepřevzal předvolání a celou situaci ignoruje. Existují tedy dvě možnosti: buď bude oddlužení pokračovat, nebo se zruší a tím pádem skončí ochranný režim a herec bude muset splácet podstatně více.
Zdeněk na začátku října dorazil na filmovou premiéru, kde rozdával úsměvy na všechny strany a nezdálo se, že by ho celá situace trápila. Nijak se netají tím, že se mu nechce hledat jiná práce mimo obor herectví, je ale dost možné, že v budoucnu nebude mít jinou možnost.
Zdroje: Autorský text, redakce Kapitalio.cz https://www.expres.cz/celebrity/zadluzeny-herec-zdenek-godla-prodava-synovu-20-let-starou-ojetinu-lide-ho-trolli.A260917_075151_dx-celebrity_lare https://vipzivot.cz/p/zdenek-godla-oddluzeni-penize-manzelka-soud/ https://www.extra.cz/zdenek-godla-si-z-dluhu-tezkou-hlavu-nedela-na-premiere-byl-hvezdou-vecera-14cec