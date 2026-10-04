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Volby, ve kterých bylo předem rozhodnuto: Proč diktatury potřebují urny, když lidé nemohou skutečně vybírat

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Diktatura by mohla volby jednoduše zrušit. Mnohé režimy však dělají pravý opak: stavějí volební místnosti, tisknou lístky a chlubí se obrovskou účastí.
Volby, ve kterých bylo předem rozhodnuto: Proč diktatury potřebují urny, když lidé nemohou skutečně vybírat

Volby, ve kterých bylo předem rozhodnuto: Proč diktatury potřebují urny, když lidé nemohou skutečně vybírat

Doba čtení 7 min

Článek byl publikován 04.10.2026 11:51

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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